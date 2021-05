Home

Provincia

Rosignano, Porta a Porta: online la campagna comunicativa “differenziata con la testa”

Provincia

16 Maggio 2021

Rosignano, Porta a Porta: online la campagna comunicativa “differenziata con la testa”

Livorno 16 maggio 2021

Per promuovere la campagna “Differenzia con la testa”, in vista dell’avvio della modalità di raccolta differenziata Porta a Porta nelle frazioni di Castiglionecello, Vada e Rosignano Solvay, prevista dopo la stagione estiva 2021, l’Amministrazione Comunale e Rea Spa hanno in programma una serie di iniziative per fornire informazioni e rispondere alle domande. Siamo, infatti, entrati nella fase preparatoria e propedeutica dell’attivazione del “Pap” e per questo è stato messo a punto uno specifico piano di comunicazione che prevede video, slide e “pillole” che saranno diffusi sui canali social istituzionali del Comune di Rosignano e di Rea.

In attesa di poter organizzare nel periodo estivo incontri all’aperto ed iniziative specifiche sul progetto, la campagna di comunicazione sarà organizzata e veicolata online attraverso la rubrica dedicata dal titolo “Differenzia con la testa”.

Ogni settimana, il sabato, sarà pubblicato un video informativo con esempi pratici e tematiche legate al progetto “Porta a Porta”.

Il primo video vedrà come protagonisti il Sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati, e il presidente di Rea Spa, Stefano Piccoli, che promuoveranno la campagna comunicativa.

Parallelamente Rea sta portando avanti il percorso partecipativo coinvolgendo in maniera capillare tutte le attività che saranno interessate dal Pap con incontri specifici programmati con associazioni culturali e sportive ed altri soggetti del territorio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin