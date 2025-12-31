Home

Provincia

Rosignano: posiziona due container in un terreno, denunciato

Provincia

31 Dicembre 2025

Rosignano: posiziona due container in un terreno, denunciato

Rosignano Marittimo (Livorno) 31 dicembre 2025 Rosignano: posiziona due container in un terreno, denunciato

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Cecina hanno eseguito un sopralluogo nel comune di Rosignano Marittimo e, al termine degli accertamenti, hanno rilevato l’esecuzione di opere edilizie all’interno di alcuni terreni avuti in comodato d’uso gratuito da un 60enne, privi della necessaria autorizzazione edilizia/urbanistica emessa dalle competenti autorità. Hanno in particolare accertato la presenza di due container installati in maniera permanente ed utilizzati come ricovero per attrezzatura varia.

L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà per il reato di installazione di manufatti in assenza dei titoli abilitativi.