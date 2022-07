Home

17 Luglio 2022

Rosignano: Progetti per percettori di cittadinanza, Scarascia torna a chiedere conto all’Amministrazione dopo 21 mesi

Rosignano (Livorno) 17 luglio 2022

Il consigliere comunale Stefano Scarascia (Fdi) torna a chiedere a distanza di due anni notizie sullo stato di attuazione della normativa per l’impiego dei fruitori del reddito di cittadinanza

Il Consiglio comunale discusse il 12 novembre 2020 l’interpellanza di FdI con la quale venivano fatte alcune domande sulla materia del reddito di cittadinanza

FdI chiedeva quali e quanti progetti l’Amministrazione avesse predisposto allo scopo, se fosse in possesso degli elenchi dei percettori del reddito, se fossero state avviate le procedure per l’attuazione della legge, se si fossero ottenuti dei risultati, se vi fossero stati rifiuti delle prestazioni dovute e se vi fossero state segnalazioni all’INPS in relazione alla violazione della normativa;

Dal verbale di quella seduta continua Scarascia, risulta che:

“L’Amministrazione sta predisponedo i progetti.” (Assessore Prinetti, verbale seduta 12 novembre 2020, pagina 20, righe 32 e 33);

nel medesimo verbale si legge: “ovviamente non abbiamo ancora i risultati e le adesioni a questi progetti, appena partiranno saremo in grado di poter fornire queste informazioni ai Consiglieri comunali che hanno posto queste domande” (Assessre Prinetti, verbale seduta 12 novembre, pagina 21, righe 8, 9 e 10);

A distanza di quasi due anni ribadisce Scarascia niente di quanto chiesto e promesso ci è stato riferito. Se ne può dedurre che nessun significativo impulso sia seguito agli impegni assunti dall’Assessore, dai quali sono trascorsi ben 21 mesi

Come FdI ribadiamo e ripresentiamo quanto chiesto a novembre 2020 e richiediamo al Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta affinché la normativa che prevede l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza trovi immediata attuazione nel rispetto della legge

