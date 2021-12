Home

Rosignano, pubblicata la graduatoria buoni alimentari. 10 giorni per eventuali ricorsi

2 Dicembre 2021

Rosignano, pubblicata la graduatoria buoni alimentari. 10 giorni per eventuali ricorsi

Rosignano Marittimo (Livorno) 2 dicembre 2021 – Rosignano, pubblicata la graduatoria buoni alimentari. 10 giorni per eventuali ricorsi

Sul sito istituzionale del Comune di Rosignano, nella sezione Bandi e avvisi vari, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi del bando per i buoni alimentari.

Dei 443 nuclei familiari che hanno fatto richiesta per il contributo, solamente 19 sono stati esclusi per mancanza di requisiti o per ritardo nella presentazione della domanda.

Per motivi di privacy, la graduatoria è stata pubblicata con i numeri del protocollo e non con i nomi e cognomi.

Si ricorda che è possibile presentare ricorso entro e non oltre il 10 dicembre 2021 contattando, in orario di lavoro, l’Ufficio Protocollo presso la sede di via dei Lavoratori 21 a Rosignano Solvay o inviando una mail all’indirizzo protocollo@comune.rosignano.li vorno.it.

Per informazioni e per eventuali domande è possibile chiamare il numero 0586/724376 o scrivere una mail a franco.bellagotti@comune.rosig nano.livorno.it o v.rummolo@comune.rosignano.liv orno.it.

