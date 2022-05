Home

Provincia

Rosignano, pubblicato il bando contributi affitto

Provincia

30 Maggio 2022

Rosignano, pubblicato il bando contributi affitto

Rosignano Marittimo (Livorno) 30 maggio 2022

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rosignano Marittimo il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, come prevede la Legge (n. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, art. 11), grazie alla dotazione dei fondi statali e regionali integrati da risorse comunali. Sarà possibile presentare le domande entro il prossimo 8 luglio.

La partecipazione al bando e la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto di fruire del contributo, poiché i contributi ogni anno vengono liquidati fino a esaurimento delle risorse disponibili, che variano in base alle dotazioni dei fondi statali e regionali.

Il bando e il modulo di domanda, con i requisiti di ammissione e le modalità di presentazione della domanda stessa, sono consultabili e scaricabili dal sito:

www.comune.rosignano.livorno.it, sezioni “Bandi a Avvisi vari”.

Esclusivamente in caso di necessità, i moduli di domanda possono essere consegnati in formato cartaceo direttamente al Polisportello (Servizio Accoglienza) ubicato al piano terra della sede comunale di via dei Lavoratori n.21 a Rosignano Marittimo.

E’ disponibile un servizio di assistenza telefonica alla compilazione della domanda a cui si accede

Chiamare il numero 0586 724522, attivo con operatore dal lunedì al venerdì in orario 9 -12,30.

I soggetti in difficoltà nella compilazione e presentazione della domanda in maniera autonoma; possono accedere al servizio di facilitazione per la compilazione della domanda con l’aiuto di un operatore, presso:

due punti di assistenza nella sede comunale di via dei Lavoratori n.21 a Rosignano Marittimo; da concordare preventivamente contattando per telefono i numeri 0586 724376 – 724209.

Per nessun motivo è consentito l’accesso diretto agli uffici dei due punti di assistenza preposti senza appuntamento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Casa (telefono 0586 724352 – 724376 – 724522).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin