Home

Provincia

Rosignano, riaperta la ludoteca Pianeta Infanzia

Provincia

21 Settembre 2021

Rosignano, riaperta la ludoteca Pianeta Infanzia

Rosignano Marittimo (Livorno) 21 settembre 2021

Dopo la pausa estiva, da ieri, Lunedì 20 Settembre sono nuovamente riaperte le porte della Ludoteca Pianeta Infanzia presso il Centro Culturale Le Creste del Comune di Rosignano Marittimo.

La ludoteca sarà aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Potranno accedere i Bambini e le Bambine dai 2 anni agli 11 anni con modalità che garantiscono la sicurezza per evitare il pericolo da contagio Covid-19 negli ambienti educativi al chiuso.

Ogni giorno potranno entrare fino a 5 bambini (con mascherina) in età 6-11 anni e fino a 10 bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni (senza mascherina) accompagnati da un adulto che indosserà, per tutta la permanenza in Ludoteca, la mascherina FFP2. Per accedere agli spazi della Ludoteca gli adulti dovranno presentare il Green Pass, come previsto dalle nuove disposizioni ministeriali per i Servizi Educativi e Scolastici.

Si accede alla Ludoteca attraverso la compilazione del modulo di iscrizione firmato da entrambi i genitori.

La Ludoteca è uno spazio dedicato al gioco, alla socializzazione, alla scoperta e alla creatività dove ogni giorno saranno proposte attività laboratoriali suddivise per fasce di età.

Per Informazioni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00: 345/7148574.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin