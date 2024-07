Home

Rosignano, riaperti i termini per la tassa di soggiorno

24 Luglio 2024

Rosignano, riaperti i termini per la tassa di soggiorno

Rosignano Marittimo (Livorno) 24 luglio 2024 – Rosignano, riaperti i termini per la tassa di soggiorno

A causa del malfunzionamento del portale telematico dell’imposta di soggiorno, che continua a presentare parziali inefficienze nonostante i ripetuti interventi tecnologici della software house richiesti dal Comune, la Giunta Comunale ha deliberato la riapertura dei termini per la presentazione della comunicazione afferente all’imposta di soggiorno 2024.

In particolare, per non gravare i gestori delle strutture ricettive e i proprietari di abitazioni date in locazione breve delle conseguenze del ritardo negli adempimenti, i termini per la comunicazione delle presenze del periodo 1° maggio – 30 giugno 2024, e per il relativo versamento delle imposta di soggiorno, sono stati prorogati fino al 31 luglio 2024.