Rosignano, riaprono l’emeroteca e la sala bambini

22 Ottobre 2021

Rosignano Marittimo (Livorno) 22 ottobre 2021

Da lunedì 25 ottobre la Biblioteca Comunale, in ottemperanza del decreto-legge n°139 del 8/10/2021 (cosiddetto Decreto Capienze), potrà nuovamente ampliare i propri servizi.

Non essendo più obbligatorio il distanziamento interpersonale di un metro, non ci saranno accessi contingentati e pianificati, nonostante restino obbligatorie alcune misure preventive.

L’accesso alla struttura sarà quindi libero, pur entro i limiti delle capienza della struttura, durante l’intero arco dell’orario di apertura (lun-ven 9,00-19,00 e sab 9,00-18,00). La sanificazione dei locali è garantita 2 volte al giorno della struttura.

Per accedere rimane necessaria l’esibizione della Certificazione Verde Covid-19 – Green Pass per i maggiori di anni 12, è necessario sanificarsi le mani e indossare la mascherina per tutta la durante della permanenza all’interno della struttura.

Riapre la sala bambini e riprendono le attività che vi si svolgono. Riapre anche il servizio Emeroteca, presso il nuovo spazio allestito nell’atrio della Sala Polivalente che ospita poltrone e tavoli per la lettura dei quotidiani e delle riviste in abbonamento. Sarà possibile usufruirne previo passaggio al bancone del reference per esibizione del Green Pass, sanificazione delle mani, misurazione della temperatura e registrazione al servizio.

Resta attivo con le medesime modalità il servizio Internet per adulti e minori (ricordiamo che per i minori la compilazione dell’apposito modulo disciplinare deve essere fatta da chi ne esercita la patria potestà).

E’ ancora attivo, per chi lo volesse, il servizio di prenotazione del prestito sia telefonico (0586724500) che via mail (prestitorosignano@gmail.com).

