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Rosignano ricorda la liberazione dell’11 luglio 1944

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10 Luglio 2026

Rosignano ricorda la liberazione dell’11 luglio 1944

Rosignano Marittimo (Livorno) 10 luglio 2026

L’11 luglio 1944 i soldati americani, accompagnati dai partigiani locali, dopo un’aspra battaglia, entrarono nel Castello di Rosignano Marittimo semidistrutto, ma finalmente liberato dall’occupazione nazista. C’è una immagine potente, una vecchia fotografia ingiallita (pubblicata pochi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale sulla copertina della rivista Life), che da sola racconta le distruzioni e la tragedia della guerra: si vedono un partigiano e due americani che si arrampicano sulla salita verso il Castello, cosparsa di macerie. C’è il sole, è finalmente estate, quella della libertà e della rinascita.

L’Amministrazione comunale ogni anno celebra la ricorrenza dell’11 luglio, ripercorrendo gli eventi che portarono alla fine della dittatura fascista e dell’occupazione tedesca, consentendo di fare dell’Italia una nazione libera e democratica.

Per ricordare quanti hanno lottato, combattuto e sacrificato la propria vita in nome dei valori della Resistenza, sabato 11 luglio 2026, alle ore 18 presso i giardini di Piazza Carducci, verrà celebrato l’82° anniversario della liberazione di Rosignano Marittimo, in collaborazione con Sezione ANPI “Mario Tarchi” di Rosignano e la Sezione ANED di Pisa.

Alla cerimonia, alla quale sono invitati tutti i cittadini e le cittadine, sarà presente il sindaco Claudio Marabotti, che porterà i saluti dell’Amministrazione e farà un suo intervento. Il microfono passerà poi a Francesca Orazzini per la sezione ANPI “Tarchi” (Associzione nazionale partigiani d’Italia), e Laura Geloni, presidente della sezione di Pisa dell’ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti).Alla cerimonia sono stati invitati con i Gonfaloni anche i sindaci dei Comuni della zona.

Sono previsti interventi musicali a cura della Filarmonica Solvay e del Coro partigiano “Pietro Gori”.

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ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE PER REGOLARE IL TRAFFICO A ROSIGNANO MARITTIMO IN CONCOMITANZA CON LA CERIMONIA IN RICORDO DELLA LIBERAZIONE E LA TRADIZIONALE ANNUALE FESTA DEL VINO

A Rosignano Marittimo in questo fine settimana ci sarà la Festa del Vino, che entra nel vivo sabato 11 e domenica 12. Per questo la Polizia locale ha emesso una apposita ordinanza che regola la circolazione dalle ore 12 di sabato 11 luglio – giorno in cui in piazza Carducci a partire dalle ore 18 si ricorderà la liberazione di Rosignano Marittimo – fino alle ore 24 di domenica 12 luglio per la realizzazione della mostra fotografica, del mercatino artigianale e dei produttori di vino.

Per accedere al luogo della cerimonia che ricorda l’11 luglio del 1944 bisognerà quindi seguire quanto indicato dall’ordinanza. Idem per chi si reca alla Festa del Vino.

Via De Nicola

Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti e dei frontisti del tratto est di Via De Nicola, del tratto di Via dei Lavoratori compreso tra il civico 1 e l’intersezione con Via Longo, di Vicolo del Poggetto ed eccetto quelli autorizzati per l’accesso alla Z.T.L. di Rosignano Marittimo, diretti al varco di Via Battisti.

Via Longo

Direzione obbligatoria a destra, eccetto veicoli dei residenti e dei frontisti del tratto est di Via De Nicola, del tratto di Via dei Lavoratori compreso tra il civico 1 e l’intersezione con Via Longo, di Vicolo del Poggetto ed eccetto quelli autorizzati per l’accesso alla Z.T.L. di Rosignano Marittimo, diretti al varco di Via Battisti.

Piazza Gori

Direzione obbligatoria a destra per i soli veicoli autorizzati, per l’accesso al varco di Via Battisti.

Divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e divieto di transito a tutti i veicoli, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Battisti e Via Gramsci.

Dovrà essere consentito il transito ai veicoli dei soli residenti e dei frontisti, in Vicolo del Poggetto, per il raggiungimento delle proprie abitazioni.

Via Battisti

Direzione obbligatoria a sinistra, verso Via dei Lavoratori, per i veicoli in uscita dalla Z.T.L., in corrispondenza dell’intersezione con Piazza Gori.

Via Gramsci

Divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e divieto di transito a tutti i veicoli, nel tratto compreso tra Piazza Gori e la carreggiata nord di Piazza Carducci.

Via Anguillesi – Carreggiata Sud Piazza Carducci

• Divieto di transito a tutti i veicoli eccetto quelli dei residenti e dei frontisti che potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia per raggiungere e lasciare le proprie abitazioni, con ingresso ed uscita dall’area di parcheggio di Via G. Anguillesi.

Piazza Carducci (carreggiata Nord)

• Direzione obbligatoria a destra, in corrispondenza dell’intersezione con Via Gramsci.

Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti e dei frontisti, per raggiungere e lasciare le proprie abitazioni, nel tratto compreso tra Piazza San Nicola e la carreggiata Nord di Piazza Carducci.

Direzione obbligatoria a destra, verso Via Malenchini, in corrispondenza dell’intersezione con Piazza San Nicola.

Il giorno 12 Luglio 2026 dalle ore 8:00 alle ore 15:00 (per raduno Fiat 500)

Divieto di sosta con rimozione su tutta l’area di parcheggio antistante il sagrato della chiesa, eccetto veicoli partecipanti al raduno, con esposto idoneo contrassegno di riconoscimento rilasciato dagli organizzatori la manifestazione.

Il transito su Via Gramsci proveniente da Nord e diretto alla Località Vignone, sarà dirottato in Piazza San Nicola – Via Malenchini – Via dei Lavoratori – Via Longo – Via De Nicola – S.P.10 Via Traversa Livornese – Via dei Goracci – Via della Fonte – Via E. De Filippo – Piazza Carducci.

Il transito proveniente da Via dei Lavoratori e diretto nel centro di Rosignano Marittimo sarà dirottato in Via Longo – Via De Nicola – S.P.10 Via Traversa Livornese – Via dei Goracci – Via della Fonte – Via E. De Filippo – Piazza Carducci.

La segnaletica necessaria, sarà posizionata da ditta specializzata in installazione segnaletica stradale, scelta dagli organizzatori, conformemente a quanto indicato dalla U.O. Urbanizzazioni Primarie, Mobilità e Difesa del Suolo dell’Ente.