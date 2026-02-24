Home

Rosignano, rifiuta il test tossicologico e nasconde un coltello: denunciata 55enne

24 Febbraio 2026

Rosignano, rifiuta il test tossicologico e nasconde un coltello: denunciata 55enne

Rosignano 24 febbraio 2026

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio in orario serale e notturno a Cecina, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e Bibbona volti alla prevenzione ed al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare riguardo al contrasto degli stupefacenti e dei reati predatori.

A Rosignano Marittimo, una pregiudicata 55enne, controllata alla guida di un veicolo, all’invito degli uomini dell’Arma che ne hanno notato l’atteggiamento alterato, si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti tossicologici e, in conseguenza di ciò, è stata denunciata in stato di libertà. Nel corso del controllo, i successivi accertamenti hanno consentito di riscontrare che la donna era in possesso di un coltello del genere proibito, il cui porto in luogo pubblico è vietato, e pertanto è stata denunciata anche per porto ingiustificato di armi, oltre a subire il sequestro dell’arma.

Sul fronte degli stupefacenti, 2 giovani di età compresa tra i 21 ed i 26 anni (il più giovane già noto alle forze dell’ordine), sono state segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti in quanto, sottoposti a controllo, sono stati sorpresi in possesso rispettivamente di 3 e 1,5 grammi di hashish, quantità ritenute destinate all’uso personale; la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e la distruzione.

A Cecina, una coppia di 40enni pisani è stata sanzionata per manifesta ubriachezza in luogo pubblico. In ottica di sicurezza stradale, i carabinieri hanno proceduto al controllo di 39 persone, di cui 11 sottoposte a misure restrittive, e 27 veicoli.