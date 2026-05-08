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Rosignano: rifiutano il test per l’uso di stupefacenti alla guida, denunciati due 20enni

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8 Maggio 2026

Rosignano: rifiutano il test per l’uso di stupefacenti alla guida, denunciati due 20enni

Rosignano Marittimo (Livorno) 8 maggio 2026 Rosignano: rifiutano il test per l’uso di stupefacenti alla guida, denunciati due 20enni

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina hanno denunciato due giovani di 25 e 28 anni, residenti in altri Comuni, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento preliminare sull’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida. I Carabinieri, nel corso di un controllo mattutino condotto nella frazione di Castelnuovo, a seguito della segnalazione pervenuta alla centrale operativa di un probabile raduno musicale non autorizzato in località Poggio Pelato, si sono portati in quell’area e hanno controllato una trentina di persone, individuando i due giovani alla guida delle loro auto. Avendone notato l’atteggiamento sospetto e poco lucido e in ragione dello stato di agitazione psicomotoria, li hanno sottoposti ad un controllo dinamico d’iniziativa. Sono stati invitati a fermarsi per i rituali approfondimenti sull’eventuale assunzione di sostanze od alcolici, ma entrambi non hanno voluto sottoporsi al test. Anche dopo averli nuovamente invitati ad effettuare i previsti accertamenti presso una struttura sanitaria per verificarne le condizioni sanitarie e di sicurezza alla guida hanno continuato ad opporre il rifiuto. Pertanto gli operanti li hanno denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per rifiuto di sottoporsi all’accertamento preliminare sull’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida.