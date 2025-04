Home

Provincia

Rosignano ripudia la guerra, appeso a palazzo civico striscione di Emergency

Provincia

17 Aprile 2025

Rosignano ripudia la guerra, appeso a palazzo civico striscione di Emergency

Rosignano Marittimo (Livorno), 17 aprile 2025 Rosignano ripudia la guerra, appeso a palazzo civico striscione di Emergency

Lo scorso 30 gennaio, il Consiglio comunale di Rosignano Marittimo ha approvato un ordine del giorno di adesione alla campagna “R1pud1a la guerra” di Emergency. L’OdG è stato approvato con 18 voti favorevoli, nessun contrario e tre astenuti (Enzo Calderone, Roberta Ferretti, Alessio Lampredi). Adesso lo striscione “R1pud1a” è stato appeso sopra l’ingresso provvisorio (quello principale è chiuso per motivi tecnici) della sede storica del Comune, presso il Castello di Rosignano Marittimo.

Ecco a seguire il testo dell’OdG – presentato dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Rosignano nel Cuore e Io Voto Io Vinco – che è stato approvato e che ha portato all’esposizione dello striscione.

“L’articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana afferma che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, impegnando l’Italia e le sue istituzioni a sostenere attivamente la pace e la giustizia tra le Nazioni – esordisce l’OdG – Per ribadire il valore e il significato dell’articolo 11 e riaffermare concretamente il valore della pace come fondamento della società, Emergency, organizzazione indipendente e neutrale attiva dal 1994, che si dedica alla promozione di una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani attraverso l’assistenza medico-chirurgica gratuita di elevata qualità alle vittime di guerra, povertà, mine anti-uomo, promuove una campagna di sensibilizzazione intitolata R1pud1a mirante a sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore dell’articolo 11. Pertanto nella persona Fabio Stenta, referente del Gruppo di volontariato Emergency di Livorno, ha invitato l’amministrazione comunale ad aderire alla campagna, sostenendo tale iniziativa attraverso l’apposizione presso la sede comunale di uno striscione riportante la scritta ‘Questo Comune R1pud1a la guerra’, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della pace e del rifiuto della violenza. Riteniamo altrettanto opportuno – conclude l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale – promuovere all’interno dei propri centri culturali, biblioteche e scuole, la conoscenza e la partecipazione della campagna R1pud1a, organizzando eventi e attività di sensibilizzazione sul tema della pace, in collaborazione con Emergency e le altre associazioni che operano per la difesa dei diritti umani, al fine di coinvolgere la cittadinanza in un percorso di riflessione e consapevolezza”.

Rosignano ripudia la guerra, appeso a palazzo civico striscione di Emergency