Rosignano ritira la Bandiera Blu, le località dove sventolerà il simbolo del mare pulito

14 Maggio 2025

LA BANDIERA BLU CONTINUA A SVENTOLARE LUNGO LA NOSTRA COSTA, A CASTIGLIONCELLO E LA MAZZANTA, MA ANCHE AL CALA DE’ MEDICI PER QUANTO RIGUARDA I PORTI TURISTICI. OGGI 13 MAGGIO L’ASSEGNAZIONE A ROMA DEL VESSILLO, CHE È STATO RITIRATO DALL’ASSESSORA SUSANNA MASONI.

Rosignano Marittimo (Livorno) 14 maggio 2025

Castiglioncello e La Mazzanta (Vada), ma anche – per quanto riguarda gli approdi – il porto turistico di Marina Cala de’ Medici a Rosignano Solvay. La Bandiera Blu, quindi, continua a sventolare nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo che ieri era presente a Roma, per la consegna del vessillo, con l’assessora Susanna Masoni.

Una bella riconferma, quindi, nell’ambito della Provincia di Livorno dove sono numerose le spiagge premiate con la Bandiera Blu.

Il riconoscimento viene assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) e nel territorio livornese sono otto i Comuni (è rientrato anche quello di Marciana Marina, all’isola d’Elba, che era stato escluso lo scorso anno) a potersi fregiare della Bandiera. In Toscana, complessivamente, sono 19, uno in più rispetto al 2024. La nostra regione, di conseguenza, si colloca al sesto posto nella classifica nazionale.

Le Bandiere Blu vengono assegnate dal 1987 e attualmente questo riconoscimento è presente in una cinquantina di Paesi fra europei ed extraeuropei. Per poter ricevere la Bandiera Blu, i Comuni devono dimostrare di rispettare tutta una serie di criteri relativi alla gestione e tutela dell’ambiente, del territorio e del mare.