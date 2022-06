Home

Rosignano, rubano una bici elettrica, la municipale rintraccia uno dei ladri

14 Giugno 2022

Rosignano (Livorno) 14 giugno 2022

L’11 giugno si presentava presso il Comando di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo una cittadina che intendeva sporgere denuncia in quanto il giorno prima aveva subito il furto della sua bicicletta elettrica.

Il 10 giugno, la signora si stava recando presso il suo luogo di lavoro sulla via Aurelia in Rosignano Solvay ed alle ore 15. 00 circa aveva lasciato la sua bicicletta elettrica in piazza della Repubblica chiusa con catena a chiave.

Finito il turno di lavoro e tornata in piazza della Repubblica, la signora si era accorta che il sistema di sicurezza con cui aveva legato la bici elettrica era stato rotto, e il mezzo, dal valore di centinaia di Euro, era stato rubato.

Dagli elementi caratteristici risultanti dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza posizionate in quella zona, tra i quali; la corporatura e l’abbigliamento degli autori del reato, il personale della Polizia Municipale è riuscita ad individuare sommariamente i due complici.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nei giorni successivi al fine di scoprire il nascondiglio dei due.

Oggi il personale della Polizia Municipale, coordinato dall’Ispettore Zarriello Federico, congiuntamente al personale dei Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, riusciva ad individuare uno dei due complici, risultato essere un cittadino straniero con numerosi precedenti penali e senza fissa dimora.

Lo stesso è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

