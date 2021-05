Home

16 Maggio 2021

Rosignano, Scarascia: “Il PD, le Pari Opportunità e le finte opposizioni”

Livorno 16 maggio 2021

“Le notizie apparse ieri sulla stampa circa presunte interferenze e pressioni della segreteria politica del PD nei confronti di alcune componenti della Commissioe Pari Opportunità sarebbero veramente gravi se trovassero conferma in sede di verifica.

In pratica sarebbe in atto un tentativo del PD di telecomandare gli orientamenti della Commissione nelle sue decisioni per poi contrabbandarle come decisioni autonome, soltanto “per caso” sincronizzate con gli orientamenti dello stesso PD.

Ci domandiamo: ma dove sarebbe la notizia? Il PD, almeno quello locale, prosegue nella più “radiosa” tradizione della sinistra di voler tutto controllare e dirigere, anche occultamente. Quindi niente di nuovo sotto il sole.

Questa volta qualcuno forse ha sbagliato qualche inoltro in chat ed i fatti sembrano emergere con chiarezza.

Non entriamo nel merito della richiesta di dimissioni perché Fratelli d’Italia ha rispetto per tutte le componenti della Commissione, ovviamente anche di quelle coinvolte nella vicenda che decideranno in coscienza e noi speriamo senza pressioni esterne.

Non saliamo in cattedra, come sempre fa il PD, e pensiamo anche che far pagare un errore a qualcuno senza tirare in ballo e presentare il conto ai burrattinai non sarebbe né giusto, né proficuo per la verità.

Se le chat sono autentiche la spiegazione dovranno darla in Consiglio Comunale il Sindaco e l’Assessore.

Sulla questione è stata convocata (per la prima volta in questa legislatura) la “Commissione di Garanzia e Controllo”, ne vedremo i risultati!

Ricordiamo a tutti gli elettori ed i cittadini che

Fratelli d’Italia è stato escluso dalla Commissione con una interpretazione faziosa del Regolamento da parte della Presidenza, avvenuta purtroppo con l’ampio consenso delle altre sedicenti opposizioni (Lega, M5S, Rosignano nel Cuore).

Intanto, per la composizione della Commissione, Lega, M5S e Rosignano nel Cuore

hanno preso ordini dal PD,

ORA CHE FARANNO ???

Una pacca sulle spalle e tutto rimarrà come prima? Vedremo!!”

Stefano Scarascia – Consigliere comunale Fratelli d’Italia Rosignano Marittimo

Fabio Niccolini – Consigliere comunale Fratelli d’Italia Rosignano Marittimo

