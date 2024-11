Home

Rosignano, scoperto nuovo focolaio di Cerambicide Aromia Bungii

25 Novembre 2024

Rosignano, scoperto nuovo focolaio di Cerambicide Aromia Bungii

Rosignano, 25 novembre 2024 Rosignano, scoperto nuovo focolaio di Cerambicide Aromia Bungii

Il servizio fitosanitario della Regione Toscana prosegue la campagna di eradicazione dell’insetto altamente pericoloso per le piante del genere prunus. In caso di riconoscimento mettersi in contatto con la Regione

Il Comune di Rosignano Marittimo informa la popolazione che, a causa di un nuovo focolaio scoperto nel Comune di Rosignano Marittimo (frazione Rosignano Solvay), il Servizio fitosanitario della Regione Toscana sta attuando una campagna di eradicazione del cerambicide Aromia Bungii, un insetto innocuo per l’uomo, ma altamente pericoloso per le piante del genere prunus (ciliegio, albicocco, pesco, susino, mandorlo, ecc.), per cui si richiede di prestare la massima attenzione nel riconoscimento di tale insetto e di collaborare attivamente con le autorità che stanno svolgendo tale servizio, al fine di contrastarne la diffusione.

L’attività di abbattimento delle piante è necessaria perché ad oggi non esistono altri metodi efficaci di lotta all’insetto. Solo in questo modo si impedisce la diffusione dell’insetto anche al di fuori del focolaio di Rosignano.

Chiunque veda o sospetti la presenza del Cerambicide dal collo rosso e corpo nero; DEVE METTERSI IMMEDIATAMENTE IN CONTATTO CON GLI UFFICI preposti al numero 0554385395 / 338 4932190 (Dott. Orlando) o con la mail Aromia.bungii@regione.toscana.it

La Regione Toscana ha sul territorio del Comune di Rosignano degli addetti, riconoscibili dal distintivo riportante il Pegaso alato stemma della Regione Toscana, che si occupano della disinfestazione OBBLIGATORIA per legge di tale insetto nelle aree infestate e del monitoraggio nelle zone cuscinetto appositamente delimitate. Si prega di consentire a tali addetti lo svolgimento del loro lavoro, onde evitare l’applicazione di sanzioni amministrative.

Per qualunque richiesta di chiarimento gli uffici sono a disposizione e per le informazioni principali della campagna si può consultare il link https://www.regione.toscana.it/-/cerambicide-dal-collo-rosso-si-amplia-il-focolaio-di-rosignano-marittimo

Come riporta la Regione Toscana sul suo sito, gli ultimi rilievi per definire la nuova delimitazione sono stati condotti da parte del Servizio fitosanitario regionale con ispezioni in zone verdi e giardini di Rosignano Solvay e dintorni, anche con l’utilizzo di 50 trappole entomologiche posizionate nei pressi delle zone dove sono state individuate altre piante infette che sono sono giù state abbattute. Un altro importante contributo – sottolinea la Regione – è stato dato dalle segnalazioni dei cittadini.

Sono state purtroppo individuate piante in aree lontane dal Lillatro, dove fu registrato il primo focolaio. “I nuovi ritrovamenti, scrive la Regione Toscana; sono distribuiti in maniera meno continua. L’idea è che l’Aromia bungii possa in buona parte aver sfruttato il trasporto passivo, ovvero sia stata trasportata con residui di potatura o legna da ardere”.

Il Servizio fitosanitario della Toscana sta lavorando con il supporto di Solvay Chimica Italia Spa, del Comune di Rosignano Marittimo e dei Carabinieri forestali per le attività di eradicazione che – spiega la Regione – “dovranno concludersi entro la fine dell’inverno, prima che i nuovi adulti emergano dalle piante infestate”.

