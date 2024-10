Home

Rosignano: scrutatori e presidenti di seggio, aperte le iscrizioni all'albo.Ccome fare domanda

1 Ottobre 2024

Rosignano: scrutatori e presidenti di seggio, aperte le iscrizioni all’albo.Ccome fare domanda

Rosignano Marittimo (Livorno) 1 ottobre 2024 – Rosignano: scrutatori e presidenti di seggio, aperte le iscrizioni all'albo. Come fare domanda

Il Comune di Rosignano Marittimo rende noto che dal giorno 1 ottobre è possibile iscriversi all’Albo dei Presidenti di Seggio elettorale, tenuto presso la Corte d’Appello di Firenze, presentando domanda al Sindaco entro il 31 ottobre.

Per quanto riguarda l’iscrizione all’albo degli scrutatori invece, la scadenza è prevista per il giorno 30 novembre.

E’ possibile scaricare i moduli nella sezione dedicata del nostro sito oppure ritirarli presso l’Ufficio Elettorale e inviarli compilati e firmati (con copia documento di identità) agli indirizzi e-mail: r.panicucci@comune.rosignano.l ivorno.it ; v.ferrucci@comune.rosignano.li vorno.it; all’indirizzo pec comune.rosignanomarittimo@post acert.toscana.it; per posta ordinaria, o consegnandoli all’Ufficio Protocollo.

Gli uffici preposti si trovano in Via dei Lavoratori, 21 a Rosignano Marittimo e sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì ore 08:30-13:00, martedì e giovedì anche ore 15:15 – 17:30.

