5 Maggio 2022

Rosignano, sequestrata cavalla per presunto stato di abbandono

Rosignano Marittimo (Livorno) 5 maggio 2022

Sequestrata una cavalla in presunto stato di abbandono a Rosignano Marittimo

Ad effettuare il sequestro i Carabinieri Forestali di Montenero (Livorno)

Secondo gli accertamenti, la cavalla viveva da tempo completamente sola, senza cibo né acqua, all’interno di un terreno oggetto di azione legale contro il proprietario.

A dare la notizia del sequestro è la Lav con un comunicato.

Per mesi, la sopravvivenza della cavalla è stata assicurata da un vicino di casa, il quale giornalmente ha provveduto a fornire fieno e acqua.

Durante l’ispezione svolta dai Carabinieri all’interno della proprietà, sono stati rinvenuti anche i cadaveri di un cane, un gatto, diversi volatili e tre tartarughe.

La cavalla è stata quindi sottoposta a sequestro penale e affidata in custodia giudiziaria alla Lav, che durante tutto l’iter accertativo ha collaborato attivamente con i Carabinieri Forestali e ha fornito l’aiuto più importante e immediato: un posto sicuro in cui poter far vivere l’animale.

“Capita spesso di imbatterci in situazioni di abbandono di cavalli o altri equidi in posti incustoditi, senza alcun controllo e assistenza.

Molti pensano con superficialità che un erbivoro possa cavarsela da sé mangiando erba e bevendo dalle pozzanghere, ma non è così.

Lasciare un cavallo libero in un terreno, per quanto grande, senza alcun controllo per periodi di tempo molto prolungati, è di fatto abbandono.

Lo dichiara Nadia Zurlo, responsabile nazionale LAV Area Equidi che prosegue

Un altro aspetto che non viene mai preso in considerazione è che i cavalli sono animali sociali, pertanto, la vita in solitudine è un maltrattamento etologico.

Adesso la cavalla è al sicuro, è stata inserita in un gruppo composto da un altro cavallo e due asinelle”.

Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri per l’intervento svolto, che ha consentito di salvare la cavalla

Confidando nell’accertamento di ogni responsabilità e facciamo appello al Governo e al Parlamento per accelerare l’iter della proposta di legge volta a rendere più severa ed efficace la legge sul maltrattamento e l’uccisione di animali”.

