Rosignano: Sequestrati droga, armi e soldi nascosti nel bosco

26 Febbraio 2023

Livorno 26 febbraio 2023

I Carabinieri della Compagnia di Cecina proseguono con i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti; controlli di prevenzione hanno riguardato anche il territorio di Rosignano Marittimo.

Grazie anche alle segnalazioni di alcuni cittadini circa movimenti sospetti nella zona, i militari della Stazione di Castiglioncello hanno proceduto al controllo di una porzione di “bosco” nella zona di Poggio Pelato

Qui in una zona impervia all’interno della macchia; i carabinieri hanno individuato un “bivacco” costituito da una tenda da campeggio ragionevolmente utilizzata per dormire e nascondere la droga.

Grazie anche all’ausilio fornito dall’unità cinofila della Polizia Municipale di Rosignano Solvay, i Carabinieri hanno rinvenuto:

28 (ventotto) involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di circa 25 grammi, denaro contante per euro 130, presumibilmente provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione, oltre ad indumenti, svariati tipi di alimenti, un fucile subacqueo completo di arpione, un coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm, un passamontagna, tre telefoni cellulari ed un tablet, tutto materiale verosimilmente utilizzato per gestire i contatti con gli acquirenti. I controlli proseguiranno in tutta l’area.

