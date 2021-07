Home

23 Luglio 2021

Rosignano, sequestrati sdraio e ombrelloni abusivi

Livorno 23 luglio 2021

Mercoledì 21 Luglio le pattuglie della Polizia Municipale di Rosignano Solvay si sono recate sul Lungomare Monte alla Rena (Rosignano Solvay) nel tratto di spiaggia libera per ulteriori controlli.

In questi giorni infatti molte sono state le richieste di intervento presentate alla Centrale Operativa del Comando da parte di cittadini infastiditi da chi; per “prenotarsi” un posto sulla spiaggia, posiziona al mattino presto ombrelloni e sdraio per poi tornare ad occuparle diverse ore più tardi.

Questi gli oggetti sequestrati sul Lungomare:

12 ombrelloni, 14 sdraio e 2 stuoie

I proprietari degli oggetti, se identificati, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 7bis del T.U.E.L. che prevede una sanzione amministrativa da 25 a 500 Euro.

