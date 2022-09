Home

Rosignano: servizi porta a porta, in vigore i calendari invernali

20 Settembre 2022

Rosignano (Livorno) 20 settembre 2022 – Servizi porta a porta, in vigore i calendari invernali

REA spa comunica che, terminata la stagione estiva, tornano in vigore i calendari invernali sia per le utenze domestiche (cittadini) che per le non domestiche (attività).

Pertanto, già da questa settimana sono attivi i nuovi calendari invernali, consultabili sul sito REA selezionando il Comune specifico e la frazione di appartenenza.

In particolare, per quanto riguarda le utenze domestiche, da oggi, la raccolta dell’organico si svolgerà con frequenza bisettimanale.

Per tutte le informazioni e per consultare i calendari, cliccare su questo link: https://www.reaspa.it/comuni/c omune-di-rosignano-marittimo/s ervizi/?utenza=domestica&fr=ro signano-solvay#porta-a-porta.

