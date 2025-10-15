Home

Rosignano, smantellate due centrali di spaccio casalingo, 4 arresti e 6 chili di droga sequestrati

15 Ottobre 2025

Livorno 15 ottobre 2025

Prosegue l’intensificazione dei servizi antidroga disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno – che proprio ieri attraverso l’operato dei colleghi della Compagnia di Piombino e Stazione di Campiglia Marittima avevano rinvenuto e bonificato una piantagione di canapa indica con connessa centrale domestica di produzione preparazione e confezionamento in casa – i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno condotto una estesa operazione di polizia giudiziaria solo qualche giorno indietro, lo scorso fine settimana. Le operazioni, condotte in orario serale notturno, hanno interessato i servizi esterni di pronto intervento dei Carabinieri di Cecina, tesi alla prevenzione e repressione dei reati sul territorio, e si sono concluse con l’arresto di quattro persone della zona, tre uomini e una donna, età compresa tra 18 e 47 anni e uniti da vincoli di parentela; sono ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio del territorio, svolte a seguito di una analisi capillare e strutturata delle dinamiche delittuose, condotta sotto il coordinamento e stimolo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, su tutta la provincia labronica. Detti interventi dei Carabinieri sono improntati a disarticolare a poco a poco tutte le fiorenti e redditizie centrali di spaccio, talvolta in private dimore, che, grazie all’attenta osservazione dei rispettivi territori operata dai comandi competenti, vengono individuate attraverso una meticolosa osservazione delle varie dinamiche di interesse operativo.

Dentro tale cornice operativa i Carabinieri, nel corso delle indagini a monte dell’operazione, avevano concentrato la loro attenzione all’area di Rosignano Solvay, in cui attraverso i servizi di osservazione, anche in modalità coperta, hanno potuto verificare alcune segnalazioni riguardanti incontri e movimenti anomali di persone sino a potersi orientare verso i loro sospettati. Pertanto questi ultimi, nel corso della serata di sabato, durante attività di polizia giudiziaria condotta di iniziativa, visti i movimenti sospetti nei pressi della loro abitazione, sono stati oggetto di perquisizione domiciliare che ha consentito di sorprenderli con un ingente quantitativo di stupefacenti. In particolare, all’interno dell’abitazione di tre di loro, una donna e due uomini, sono stati reperiti 700 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 5 chili e mezzo di hashish suddivisi in 37 panetti, un “libro contabile” relativo alle attività di spaccio, un bilancino di precisione e circa 2000 euro in contanti, ritenuti provento dello smercio delle sostanze. Nel corso delle operazioni dentro un’altra abitazione, nella disponibilità di un uomo, sempre a Rosignano Solvay, sono stati invece rinvenuti 41 grammi di cocaina in dosi, 10 grammi e mezzo di hashish, materiale per taglio e confezionamento, un altro libro contabile con annotate attività di spaccio e circa 3400 euro in contanti.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed i predetti sono stati dichiarati in arresto con accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso e d’intesa con la Procura di Livorno, associati alle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, intervenuta due giorni fa ed in cui presso il Tribunale di Livorno, il competente Ufficio GIP ha convalidato l’arresto degli indagati e la misura cautelare degli arresti domiciliari.