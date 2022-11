Rosignano Solvay, ascensore di via del Popolo fermo dal 28 settembre FdI chiede immediati lavori anche con procedura straordinaria

Home

23 Novembre 2022

Rosignano (Livorno) 23 novembre 2022

A seguito di segnalazioni ricevute da numerosi cittadini e negozianti della Frazione di Rosignano Solvay, in particolare quelli residenti e degli esercenti delle attività commerciali nelle aree limitrofe al sottopasso della ferrovia all’altezza di via del Popolo, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno presentato una mozione per chiedere l’immediato ripristino dell’ascensore (lato di levante) inutilizzabile sin dal 28 settembre scorso (quindi da due mesi),

I consiglieri comunali Scarascia e Niccolini e il dirigente del Circolo comunale di Fratelli d’Italia Marino Fraioli dichiarano:

“Sulla struttura c’è un cartello che avvisa:

“ In data 28/9/2022 verranno eseguite delle verifiche periodiche previste dalla normativa in vista del collaudo decennale del prossimo novembre.

Potranno quindi verificarsi delle interruzioni temporanee del servizio degli ascensori. L’amministrazione Comunale ”;

in realtà da allora l’ascensore non ha più funzionato. Non si tratta quindi di verifiche periodiche né di interruzioni temporanee ma di una prolungata interruzione del servizio e quindi il cartello esposto non dice la verità o, almeno, non la dice più.

Pur concedendo un ampio margine interpretativo al contenuto dell’Avviso è macroscopico il fatto che è avvenuta una cosa diversa.

il cittadino è comunque tenuto rigorosamente all’oscuro di quanto sta avvenendo, perché? Qual è la reale situazione? Quanto ci sarà da aspettare ancora? E’ stato fatto il collaudo decennale?

La firma dell’avviso – amministrazione Comunale – ne riconduce la responsabilità direttamente al Signor Sindaco, anche se crediamo non ne sia il materiale estensore

La situazione oggettivamente descritta sta creando gravi disagi ai cittadini che hanno necessità di spostarsi tra i due lati della Frazione, ovviamnte tali disagi sono proporzionalmente più gravi per coloro che, per età e/o sfortunate circostanze personali, hanno difficoltà a muoversi senza l’ausilio dell’ascensore.

Altri danni sono a carico degli esercenti di entrambi lati dell’area urbana servita dalla struttura, da due mesi inutilizzabile; questi derivano, con evidenza, dalla ridotta mobilità complessiva che ci viene riferita come rilevante

E’ per questo che Fratelli d’Italia ritiene l’attuale situazione ormai intollerabile e chiede al Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta ad affidare immediatamente i lavori necessari per il ripristino dell’ascensore adottando il provvedimento anche con procedura straordinaria.

