Rosignano Solvay, attivato servizio di telecardiologia alla farmacia comunale

9 Luglio 2021

Livorno 9 luglio 2021 – Rosignano Solvay, attivato servizio di telecardiologia alla farmacia comunale

La Farmacia Comunale Crom di Rosignano Solvay, in via della Cava 62, dal mese di luglio ha attivato un nuovo servizio di Telecardiologia.

Grazie a una strumentazione all’avanguardia e alla precisa consulenza dei medici professionisti, infatti, sono messi a disposizione dei cittadini i servizi di elettrocardiogramma ECG, holter pressorio e holter cardiaco 24H e 48H.

Per i prezzi, le prenotazioni e le informazioni per le promozioni riservate a soci o possessori della Fidelity Card è possibile conttattare la Farmacia al numero 0586793453 o inviare una mail a farmacistisolvay@cromservizi .it.

