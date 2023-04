Home

Rosignano Solvay, FdI: “A quando la riqualificazione del viale Trieste?”

14 Aprile 2023

Rosignano (Livorno)14 aprile 2023 – Rosignano Solvay, FdI: “A quando la riqualificazione del viale Trieste?”

Già nell’ 800 il viale Trieste era presente nel nostro paese, percorso dai Cavalleggeri, che pare avessero una caserma in piazza Monte alla Rena.

Solo negli anni 30 nuove costruzioni iniziarono a prendere forma e il viale iniziò quindi a popolarsi

Ancora oggi sono presenti molti edifici risalenti a quell’epoca, molti dei quali ristrutturati di recente, danno prestigio alla zona.

Il viale si presenta in uno stato di degrado molto avanzato, i bordi della strada, ambo i lati, sono sconnessi, le banchine sono ridotte a vere e proprie buche, le piante non sono curate e lasciate crescere senza una forma, l’acqua piovana scorre in superficie senza essere regimata in pozzetti di raccolta e confluita in una conduttura di scarico.

Viale Trieste che corre parallelo al percorso pedonale del porto, doveva essere la strada di accesso all’approdo turistico e il collegamento tra il Lungomare Monte alla Rena e il Lungomare di Crepatura.

Tra le zone citate invece c’è discontinuità; si passa da un Lungomare all’altro percorrendo una strada fatiscente, per l’appunto Viale Trieste.

Questo viale, necessita quindi di opere di riqualificazione affinché possa davvero prendere lustro e essere percorso da cittadini e turisti in sicurezza.

La proposta di Alessandro Bartoli del coordinamento di Fratelli D’Italia è che venga realizzata la costruzione ex novo di marciapiedi mai realizzati, una nuova progettazione del verde e un impianto di illuminazione degno di un viale, con idoneo arredo urbano.

Se è vero che all’amministrazione del nostro comune interessa tanto il turismo, perché in tutti questi anni non ha messo in piedi un progetto per riqualificare il Viale Trieste?

Alessandro Bartoli

Direttivo Circolo

Fratelli d’Italia Rosignano

