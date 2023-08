Home

4 Agosto 2023

Rosignano Solvay: rami pericolanti nell’area sgambatura cani, rimuovere urgentemente il pericolo

Rosignano Marittimo (Livorno) 4 agosto 2023

Conforti (FI): Rami pericolanti nell’area di sgambatura

I venti di libeccio del 24 luglio scorso, hanno danneggiato 2 grandi rami di pino, situati nell’area di sgambatura per cani di Rosignano Solvay, in via delle Pescine.

I due rami gravano pericolosamente sopra una panchina del parco ed in prossimità della fontanella dell’acqua, usata regolarmente per abbeverare gli animali.

Il 25 luglio il Comune ha delimitato gli spazi sotto ai rami danneggiati, con del nastro segnaletico. Ad oggi ancora nessun intervento di potatura e messa in sicurezza

Con il passare dei giorni, la situazione è peggiorata ulteriormente, il nastro segnalatore si è rovinato e non delimita perfettamente le zone di pericolo, mentre i rami, sono visibilmente più inclinati verso il terreno.

Chiediamo che il Comune intervenga urgentemente, rendendo l’area di sgambatura agibile e sicura per i cittadini ed i loro amici a quattro zampe.

Giacomo Conforti

Coordinatore comunale Rosignano Marittimo – Forza Italia

