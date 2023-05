Home

Provincia

Rosignano Solvay, torna il Premio Atleta dell’Anno

Provincia

17 Maggio 2023

Rosignano Solvay, torna il Premio Atleta dell’Anno

Rosignano Solvay (Livorno) 17 maggio 2023 – Rosignano Solvay, torna il Premio Atleta dell’Anno

Parola allo sport, in tutte le sue forme. Dagli atleti che hanno raccolto successi e traguardi, alle società sportive che ogni giorno lavorano per trasmettere valori e passione, vera e propria ricchezza del territorio.

Dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid, torna a Rosignano Solvay, il Premio Atleta dell’Anno, edizione 2022.

Ad organizzare la manifestazione è l’Agenzia per lo Sport, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo – Assessorato allo Sport, CONI Livorno ed il quotidiano Il Tirreno.

La chiamata a raccolta è già iniziata: saranno premiati gli atleti del Comune di Rosignano Marittimo che si sono distinti nell’anno 2022 (a cui l’Atleta dell’Anno 2018, il ginnasta Antonio Di Maso, passerà il testimone) ma non mancherà il coinvolgimento delle Associazioni per il supporto dato all’attività sportiva in generale.

La cerimonia si terrà sabato 10 giugno 2023 a partire dalle ore 17 al Teatro E. Solvay a Rosignano Solvay.

Queste le categorie: atleta/squadra che ha/hanno riportato il risultato maggiore in campionati Olimpici, Mondiali, Europei, Nazionali, Regionali, Provinciali; l’Atleta dell’Anno 2022; atleti che si sono distinti per gesti di fair play; le atlete/atleti più piccoli che hanno conseguito risultati sportivi.

Riccardo Nannetti, presidente Agenzia per lo sport di Rosignano: “Torniamo finalmente a celebrare lo sport. La premiazione dell’Atleta dell’anno è un importante momento di condivisione, un’occasione che coinvolgerà tutto il territorio e consoliderà quello ‘spirito di squadra’ che guida tutto l’operato dell’Agenzia per lo Sport. Sarà una vera e propria festa per dare il giusto riconoscimento agli atleti più meritevoli ma anche alle società e associazioni. Lo sport non è, infatti, unicamente agonismo. C’è un mondo dietro che merita di essere valorizzato. Lo faremo insieme a tanti amici e tanti ospiti”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin