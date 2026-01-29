Home

Rosignano, sopralluogo di Giani nel cantiere per Casa e ospedale di continuità. “Un’opera attesa e strategica per la sanità territoriale

29 Gennaio 2026

Rosignano Marittimo (Livorno) 29 gennaio 2026 Rosignano, sopralluogo di Giani nel cantiere per Casa e ospedale di continuità. “Un’opera attesa e strategica per la sanità territoriale

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha effettuato questa mattina un sopralluogo nell’area destinata alla realizzazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità di Rosignano, dove nei giorni scorsi hanno preso avvio le attività preliminari con la bonifica bellica del sito. La visita ha rappresentato un momento significativo per ribadire il valore strategico dell’intervento e confermare l’impegno delle istituzioni coinvolte nel portare a compimento un progetto atteso da tempo dal territorio.

Il presidente era accompagnato dal direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani e dal sindaco di Rosignano Claudio Marabotti.

“Fra le circa settanta Case di Comunità inserite nei programmi regionali – ha dichiarato il presidente Giani – quella di Rosignano è stata senza dubbio la più tormentata e, proprio per questo, la più desiderata. In alcuni momenti abbiamo temuto che il progetto potesse essere messo in discussione, ma le valutazioni di Arpat hanno confermato la plausibilità dell’intervento. Alla soglia della partenza dei lavori sembrava necessario individuare un sito alternativo. Il supplemento di analisi che abbiamo deciso di condurre insieme al sindaco ha consentito di non mettere in discussione l’area e di far ripartire il percorso. Si tratta di una struttura fondamentale per un territorio che, dopo l’accorpamento dei distretti sanitari, era rimasto privo di un presidio di eccellenza. Era giusto investire su Rosignano, anche considerando che in Toscana sono attive 55 Case di Comunità e che in contesti come questo il presidio fisico è essenziale, soprattutto in una realtà che nei mesi estivi raddoppia la propria popolazione. Rosignano fra parte del piano di riforma della sanità territoriale – ha concluso Giani – che deve farsi carico dei bisogni di salute delle persone, soprattutto nel caso di malati cronici e anziani, nei territori dove abitano, riducendo spostamenti ed accessi impropri a pronto soccorso ed ospedali”.

A sottolineare il valore dell’intervento è intervenuta anche la direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, che ha evidenziato come Rosignano sia destinata a svolgere un ruolo centrale nella riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali. “Si tratta di un intervento di grande rilevanza sia dal punto di vista economico sia per i servizi che sarà in grado di offrire – ha affermato –. Rosignano diventerà il centro di riferimento delle Valli Etrusche. I lavori inizieranno entro maggio e l’obiettivo è completarli entro il 2028. Questo progetto rappresenta un tassello importante della riforma della sanità territoriale e si inserisce in un quadro più ampio di investimenti regionali che, in quest’area, ammontano complessivamente a 18 milioni di euro, a cui si aggiungono i 28 milioni destinati a Cecina e Rosignano e ulteriori 13 milioni per Piombino”.

Il sindaco di Rosignano, Claudio Marabotti, ha espresso soddisfazione per l’avanzamento del progetto, ringraziando chi ha contribuito ad avviarlo.

La visita istituzionale conferma il valore strategico dell’intervento e segna un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di un presidio sanitario moderno e integrato, destinato a rafforzare in modo strutturale l’assistenza territoriale a servizio dei cittadini di Rosignano e dell’intera area delle Valli Etrusche.

