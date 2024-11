Home

27 Novembre 2024

Rosignano: sorpreso a cedere droga, arrestato un 50enne

Livorno 27 novembre 2024 Rosignano: sorpreso a cedere droga, arrestato un 50enne

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno arrestato un uomo di oltre 50anni della zona, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’intensificare i controlli nelle ore notturne, anche per verificare alcune segnalazioni pervenute dalla cittadinanza in merito e movimenti sospetti di soggetti notati impegnati in rapidi incontri con avventori apparentemente di passaggio, i carabinieri, impegnati in servizio esterno, hanno sorpreso e bloccato il predetto che, in esito al controllo, scaturito anche dal suo atteggiamento circospetto alla loro vista, è stato colto nella flagranza di cedere una dose di cocaina ad un uomo quasi coetaneo e ulteriori dosi di cocaina ed una di hashish ad una donna.

A seguito di perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di ulteriori 29 dosi di cocaina del peso complessivo di 15 grammi, pronte per la cessione, e di 440 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

A casa si è ampliato il fronte operativo su cui eseguire gli approfondimenti dei carabinieri: infatti dalla perquisizione condotta presso il suo domicilio è emerso un quadro indiziario ben più articolato. È stata rinvenuta in casa una centrale dello spaccio organizzata per la preparazione di dosi con un ulteriore recupero di denaro contante provento delle vendite di droga. In particolare i carabinieri di Cecina hanno recuperato bilancia di precisione, materiale per confezionamento e 3000 euro in contanti.

Tutto quanto rinvenuto è poi stato sottoposto a sequestro ed il predetto è stato dichiarato in arresto con ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla competente Prefettura quali assuntori. Terminate le formalità di rito è poi stato ristretto in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

A seguito di udienza il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato l’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza notturna dalle 21 alle 6 presso il proprio domicilio.