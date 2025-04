Home

Rosignano: Sorpreso a rubare in casa dal proprietario fugge e poi riprova il colpo in altra abitazione

16 Aprile 2025

Livorno

I carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo hanno arrestato in flagranza un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto in abitazione.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, in pieno giorno, si sarebbe introdotto nel giardino di un’abitazione in una zona residenziale di Rosignano Solvay, dove il proprietario, presente in casa in quel momento, lo ha sorpreso nell’atto di asportare alcuni capi di abbigliamento da uno stendino, accampando il pretesto di volersi cambiare per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Circa un’ora dopo il 45enne avrebbe tenuto un’analoga condotta presso un’altra abitazione non molto distante dalla prima laddove, previa effrazione della portafinestra, avrebbe tentato, senza riuscirvi, di fare ingresso in casa, desistendo per la presenza della proprietaria.

Il tempestivo intervento di una pattuglia dell’Arma impegnata nel controllo del territorio ha consentito l’individuazione ed il rapido rintraccio dell’uomo, sorpreso ancora in zona, verosimilmente intenzionato a perpetrare ulteriori atti predatori, ed a trarlo in arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato ristretto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

Il Giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto e disposto per il 45enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.