Rosignano: “SoS 5 Strade” opere di street art, aperto un bando

13 Novembre 2021

Rosignano Marittimo (Livorno) 11 novembre 2021

Nell’ambito del progetto di innovazione urbana e sociale denominato “Sos: Cinque Strade”, l’Amministrazione Comunale ha intenzione di coinvolgere i cittadini per la realizzazione di alcune opere di street art. Perciò, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Bandi e avvisi vari” è stato pubblicato un bando rivolto ad artisti under35 del nostro territorio, con tutte le modalità per partecipare.

“L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale – spiegano gli Assessori Alice Prinetti e Beniamino Franceschini, che hanno curato il progetto – è quello di dare spazio alla creatività dei cittadini, valorizzando il murale o graffito “autorizzato” come forma comunicativa utilizzata delle nuove generazioni che può contribuire a migliorare, dal punto di vista estetico, alcune aree del territorio, e rendere anche i più giovani partecipi in prima persona del recupero urbano”.

Le strutture individuate come base per la realizzazione dei murales sono il muro merlato semisferico posto in prossimità dell’incrocio tra via della Repubblica e via delle Pescine, di 85 centimetri di altezza e 17 metri di lunghezza e le 8 fioriere di 50 centimetri di altezza, 115 centimetri di lunghezza e 40 centimetri di profondità, posizionate dall’altro lato dell’incrocio.

Per partecipare al progetto, sarà necessario inviare la bozza a colori su formato digitale o altro formato ritenuto idoneo a rappresentare l’opera che, nel caso risultasse vincitrice, dovrà essere realizzata utilizzando un fondo al quarzo per esterni o similare, che garantisca una maggiore resistenza alle intemperie. Il bozzetto dell’opera dovrà riportare il nome dell’autore, o degli autori, con relativa firma. Allegato al bozzetto dovrà essere riportata la tipologia e la quantità del materiale necessario alla realizzazione dell’opera.

Gli elaborati dovranno essere trasmessi via e-mail all’indirizzo sos5strade@comun e.rosignano.livorno.it, entro e non oltre il giorno 26 novembre 2021.

La mail contenente il progetto dovrà riportare in oggetto la dicitura “CONCORSO WRITERS-STREET ART – SOS CINQUE STRADE”, con l’indicazione del nome, cognome, indirizzo del partecipante o del rappresentante il gruppo dei partecipanti e altre specifiche indicate nel bando.

Tra tutti i progetti presentati verrà scelto un vincitore, dopo valutazione della Commissione formata da un rappresentante del Comune di Rosignano Marittimo e da un rappresentante di ogni partner del progetto SOS Cinque Strade, che potrà realizzare la propria opera negli spazi individuati. Al vincitore verrà acquistato il materiale necessario alla realizzazione dell’opera.

Il vincitore dovrà impegnarsi a realizzare e completare la propria opera entro il 10 dicembre 2021.

