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Rosignano: “Sostegno alle attività e turn over per i parcheggi di via Gramsci”, Confcommercio incontra assessori Cantini e Quintavalle

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3 Aprile 2026

Rosignano: “Sostegno alle attività e turn over per i parcheggi di via Gramsci”, Confcommercio incontra assessori Cantini e Quintavalle

Livorno 3 aprile 2026 Rosignano: “Sostegno alle attività e turn over per i parcheggi di via Gramsci”, Confcommercio incontra assessori Cantini e Quintavalle

Massimo sostegno e vicinanza a Sonia Camberini, titolare dello storico minimarket di Piazza Pietro Gori che ha recentemente cessato la propria attività. Il referente di Confcommercio Livorno Alessio Schiano ha incontrato la titolare insieme all’assessore al Commercio Giacomo Cantini e all’assessore alla Mobilità Giulia Quintavalle per individuare alcune misure di sostegno per l’attività, insieme ai necessari interventi sui parcheggi di via Gramsci per garantire una migliore fruibilità delle attività commerciali del centro.

La chiusura del traffico di via Gramsci, programmata, ha senza dubbio creato disagi per molti negozi tra i quali il minimarket, incidendo in modo decisivo a diverse attività presenti nel tratto di strada in lavorazione.

“Abbiamo espresso tutta la nostra solidarietà ad un’attività che ha rappresentato un vero punto di riferimento per la comunità di Rosignano Marittimo” afferma Schiano. “La chiusura al traffico di via Gramsci programmata ha senza dubbio creato disagi per molti negozi, tra i quali il minimarket, incidendo in modo decisivo sulla sostenibilità di diverse attività presenti nel tratto di strada in lavorazione, già messe a dura prova dal contesto economico generale. La drastica riduzione del flusso dei clienti e degli incassi ha reso di fatto impossibile la prosecuzione dell’attività, in una fase sempre più difficile per i negozi di vicinato. La titolare ha apprezzato l’impegno dell’amministrazione nell’individuare una soluzione per le imposte e i tributi in sospeso, alla luce delle oggettive difficoltà che ha dovuto affrontare”.

Gli assessori hanno assicurato massima collaborazione e disponibilità anche per gli interventi sui parcheggi in via Gramsci. “Abbiamo ribadito ed evidenziato la necessità di garantire maggiori posti auto e di introdurre un sistema di rotazione dei parcheggi per favorire il turn over di cui possano beneficiare le attività del centro ed evitare che gli stalli, come accade adesso, vengano occupati per giorni. L’amministrazione ha garantito che si attiverà immediatamente per rendere effettiva questa misura e avviare maggiori controlli, sensibilizzando allo stesso tempo i cittadini sull’importanza di questo intervento per la sopravvivenza delle piccole attività del paese”.

“Queste misure sono essenziali per tutelare le attività commerciali che rappresentano un presidio fondamentale per la vita economica e sociale del territorio, occorre il massimo sforzo da parte dell’amministrazione per arginare quella desertificazione commerciale che sta già privando il paese di negozi e attività che rappresentano una perdita economica, ma anche un impoverimento del tessuto urbano e della comunità, a detrimento di vivibilità, socialità e servizi sul nostro territorio” conclude il referente di Confcommercio Livorno.