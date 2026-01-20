Home

Provincia

Rosignano: sottraggono portafogli in un supermercato, denunciati un uomo e due donne

Provincia

20 Gennaio 2026

Rosignano: sottraggono portafogli in un supermercato, denunciati un uomo e due donne

Rosignano Marittimo (Livorno) 20 gennaio 2026 Rosignano: sottraggono portafogli in un supermercato, denunciati un uomo e due donne

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo della Compagnia di Cecina hanno denunciato a piede libero tre persone, rispettivamente un 48enne originario dell’Asia una donna 40enne originaria di un altro Stato UE e un’altra 45enne cubana, per furto aggravato di valori ed effetti personali commesso all’interno di un supermercato della zona ai danni di una persona del luogo.

Dagli approfondimenti investigativi sarebbe emerso che i tre, dopo essersi appropriati della refurtiva, avrebbero effettuato vari tentativi di utilizzo della carta bancomat della vittima presso uno sportello ATM della zona, senza però riuscire nell’intento di indebito utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quindi senza prelevare alcun importo.

I Militari della Stazione di Rosignano Marittimo sono riusciti in tempi stretti a ricostruire tempistiche e modi delle dinamiche oggetto di reato ed al termine delle indagini ha denunciato a piede libero le tre persone indagate all’Autorità Giudiziaria di Livorno competente per furto aggravato in abitazione e il tentativo di indebito utilizzo di strumenti elettronici di pagamento.