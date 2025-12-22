Home

22 Dicembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno), 22 dicembre 2025 Rosignano, Spi-Cgil dona un defibrillatore alla città: "Importante rafforzare la sicurezza sanitaria di prossimità"

Stamani è stata ufficialmente inaugurata la postazione del defibrillatore situata a Rosignano Marittimo in piazza San Nicola 5. Il defibrillatore è stato donato dallo Spi-Cgil per rafforzare la sicurezza sanitaria di prossimità. All’inaugurazione erano presenti i rappresentanti di Spi-Cgil, Pubblica Assistenza, amministrazione comunale e associazioni del territorio.

L’installazione del defibrillatore a Rosignano Marittimo si inserisce all’interno dell’iniziativa “È una questione di cuore” dello Spi-Cgil Toscana. Negli ultimi mesi il sindacato pensionati della Cgil ha infatti installato 25 defibrillatori in prossimità delle proprie sedi toscane e al servizio dei cittadini dei centri minori, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione tramite l’Area emergenza territoriale 118.

Con questa iniziativa lo Spi-Cgil ribadisce il proprio impegno per una Toscana più giusta, solidale e protetta, in cui ogni comunità – piccola o grande – possa contare sui presìdi concreti di tutela della salute.