Rosignano, sportello edilizia chiuso a causa di lavori edili

28 Ottobre 2021

Rosignano (Livorno) 28 ottobre 2021

A causa di lavori edili all’interno dell’Ufficio Sportello pubblico per l’Edilizia Privata del Comune di Rosignano, si comunica che non sarà possibile accedere fisicamente agli uffici del servizio nelle giornate di venerdì 29 ottobre e di martedì 2 novembre.

Con l’occasione si ricorda che gli uffici ricevono solo su appuntamento, da richiedere tramite e-mail, e che la presenza all’interno della struttura è subordinata alla presentazione di Green pass in corso di validità.

Dal 1 dicembre 2020 è stata inoltre prevista la possibilità di richiedere consulenze telefoniche dirette ai tecnici e il servizio è in funzione nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 12 alle ore 13. L’utenza è quindi invitata a concentrare le eventuali richieste nei giorni e negli orari come sopra definiti.

