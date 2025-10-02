Home

Rosignano, stalking contro l’ex fidanzata: arrestato 40enne, trasferito a Le Sughere

2 Ottobre 2025

Rosignano Solvay (Livorno) 2 ottobre 2025

Un uomo di circa quarant’anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Livorno, è stata eseguita nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Rosignano Solvay.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra di Polizia Giudiziaria, la vicenda è iniziata dopo la fine di una breve relazione sentimentale nata prima dell’estate. Alla decisione della donna di interrompere il rapporto, l’uomo avrebbe reagito con comportamenti ossessivi: insulti, minacce – anche di morte – danneggiamenti di oggetti, pedinamenti e molestie, fino a episodi di violenza fisica. La vittima, spaventata e preoccupata per la propria incolumità, si è vista costretta a modificare radicalmente la propria vita quotidiana, arrivando a nascondersi presso amici. In più occasioni, l’indagato avrebbe minacciato anche chi cercava di proteggerla.

La donna, esasperata, ha deciso di sporgere denuncia. Da quel momento gli investigatori hanno avviato una rapida attività d’indagine, raccogliendo riscontri che hanno evidenziato la gravità della situazione e il rischio concreto per la vittima e per altre persone a lei vicine.

Sulla base degli elementi raccolti, il Gip ha disposto la misura cautelare in carcere. Lo scorso 12 settembre i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, già segnalato in passato per reati contro la persona e contro il patrimonio, lo hanno arrestato e trasferito al carcere “Le Sughere” di Livorno.

La Polizia sottolinea come la denuncia della vittima sia stata determinante per interrompere una spirale di violenza che, come dimostrano purtroppo molte cronache, può portare a conseguenze drammatiche.

Si precisa che il procedimento penale è ancora in corso e che, fino a sentenza definitiva, l’uomo deve essere considerato innocente.