Home

Provincia

Rosignano, “strade colabrodo, il Comune velocizzi i tempi di ripristino” (Foto)

Provincia

11 Marzo 2022

Rosignano, “strade colabrodo, il Comune velocizzi i tempi di ripristino” (Foto)

Forza Italia: le “strade colabrodo di Rosignano”, Conforti-Agostini: Buche nell’asfalto sempre più grandi

Rosignano Marittimo (Livorno) 11 marzo 2022

Preoccupanti sono le condizioni di queste imperfezioni dell’asfalto, prive della necessaria manutenzione, che continuano a peggiorare, obbligando i mezzi a due ruote a fare una sorta di “slalom” per evitare buche e dossi pericolosi per la circolazione.

Queste buche esistono da tempo ed è necessario che l’Amministrazione comunale acceleri i tempi per la nuova asfaltatura.

La situazione del manto stradale è critica in diversi punti del territorio, determinando così un grosso problema di sicurezza, che riguarda tutti gli utenti della strada.

Il problema del dissesto del manto stradale è talmente diffuso su tutto il territorio comunale, che oramai viene percepito come “normalità” da tutti i cittadini.

Le buche sono diventate dei veri e propri crateri, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti, dei motociclisti ed automobilisti stessi, oltre che a provocare danni alle sospensioni delle auto.

La responsabilità della cattiva tenuta del manto stradale o dei marciapiedi è del Comune di Rosignano Marittimo, che risponde nel caso in cui l’insidia o il “trabocchetto” causi un sinistro o danni a mezzi e persone, pertanto Il Comune deve avere un ruolo attivo sul territorio, soprattutto per quanto riguarda le strade, sempre più pericolose e rischiose.

Con l’avvicinarsi della bella stagione, e l’intensificarsi dell’uso di motocicli e scooter, purtroppo troviamo una situazione di pericolo, per chi sceglie i mezzi a due ruote, che rischiano letteralmente di cadere in vere e proprie trappole di asfalto, oppure si trovano costretti a manovre pericolose per evitare ostacoli dovuti all’incuria del manto stradale.

La nostra preoccupazione è rivolta a tutti quei conducenti, che dovranno guidare con la massima cautela per evitare cadute; conducenti che in molti casi, sono giovani minorenni, con poca esperienza alla guida dei mezzi, costretti a prestare la massima attenzione ai tanti pericoli dovuti al dissesto stradale.

A nulla è servito coprire e rattoppare in modo del tutto inadeguato le deformazioni dell’asfalto, con piccoli interventi che durano pochi giorni e talvolta persino poche ore.

È inconcepibile che i cittadini, salgano sul proprio mezzo di trasporto, dovendo fare mente locale su quali strade evitare, per scongiurare cadute, dovute alla presenza di buche o dossi.

Sollecitiamo il Comune di Rosignano Marittimo, a velocizzare i tempi per realizzare i lavori di ripristino del manto stradale, garantendo così strade sicure e percorribili, prive di insidie e pericoli.

Lo dichiarano Giacomo Conforti, Coordinatore comunale Rosignano Marittimo – Forza Italia e Gabriele Agostini; Iscritto Forza Italia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin