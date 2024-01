Home

Provincia

Rosignano: taglio piante e movimento terra, forestale sanziona 52enne per oltre 4.000 euro

Provincia

27 Gennaio 2024

Rosignano: taglio piante e movimento terra, forestale sanziona 52enne per oltre 4.000 euro

Livorno (Rosignano) 27 gennaio 2024 – Rosignano: taglio piante e movimento terra, forestale sanziona 52enne per oltre 4.000 euro

I Carabinieri Forestali della Nucleo di Montenero, nell’ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali, a seguito di verifiche in località Casa Giambelli nel comune di Rosignano Marittimo, in un’area vincolata paesaggisticamente, hanno rilevato delle irregolarità.

In particolare, in un’area ricadente in un sito protetto dei Monti Livornesi soggetto a vincolo paesaggistico, è stata riscontrata un’utilizzazione boschiva con taglio di piante e movimento terra, per 350 metri complessivi, eseguita senza aver conseguito la prescritta autorizzazione.

Inoltre, sono state riscontrate infrazioni alla normativa forestale di settore e rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni rilasciate in sede di valutazione di incidenza.

Per tali violazioni, al titolare della ditta boschiva esecutrice, un 52enne di origini macedoni residente a Riparbella, sono state contestate le corrispondenti sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.156 euro.