21 Agosto 2022

Rosignano, targa alla carriera per il velista Marco Faccenda

Rosignano (Livorno) 21 agosto 2022

Il Sindaco Daniele Donati e la Vicesindaco Licia Montagnani hanno consegnato un riconoscimento a Marco Faccenda, che recentemente ha conseguito per l’ottava volta il titolo mondiale Vaurien, gareggiando in coppia con il giovane Marcello Miliardi, a Vigo (Spagna).

Marco Faccenda ha ricevuto le congratulazioni dell’amministrazione comunale e una targa “per la passione, la sapienza nautica e le doti dimostrate nel corso della sua lunga carriera velistica, costellata di traguardi e caratterizzata dalla generosità con cui ha saputo trasmettere alle nuove generazioni l’amore per lo sport e per il mare” .

La consegna della targa si è tenuta presso il Circolo Canottieri Solvay, in occasione del “Vaurien Wooden Experience”, tre giorni di regate dedicate ai Vaurien storici in legno (dal 19 al 21 di agosto), proprio nel luogo in cui 60 anni fa è stato varato il primo Vaurien italiano. L’ottavo titolo mondiale vinto da Marco Faccenda, infatti, coincide con il 60° anniversario del Vaurien, che nei circoli e sottotraccia continua ad essere una barca-scuola che permette a tutti di avvicinarsi alla vela agonistica e condividere l’esperienza in modo intergenerazionale.

Una storia, quella del Vaurien, che è legata strettamente alla tradizione dei maestri d’ascia, storicamente diffusa nei vari centri della costa livornese e rappresentata nel comune di Rosignano dal cantiere Gavazzi e dal cantiere Faccenda.

