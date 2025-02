Rosignano: terminano il 10 febbraio le iscrizioni alle scuole di infanzia comunali

Home

6 Febbraio 2025

Aperto il bando di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico di riferimento, rivolto ai bambini di età compresa fra tre e sei anni. Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro il10 febbraio 2025 e al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta. Le scuole comunali dell’infanzia sono le seguenti: “Stacciaburatta” in piazza Carducci a Rosignano Marittimo; “Bruno Ciari” in via XX Giugno 1944 a Vada; e “Una finestra sul mondo” in via Catini a Nibbiaia.La domanda per l’accesso al servizio può essere compilata ed inoltrata dal portale servizi online del sito del Comune accessibile tramite SPID.E’ inoltre possibile scaricare il modulo di domanda ed inoltrarlo tramite: portale APACI accessibile previa autenticazione tramite SPID, CIE, CNS; posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it ; consegna a mano al Protocollo negli orari di apertura al pubblico (1° Piano nella sede comunale di Via dei Lavoratori, 21 Rosignano Marittimo – stanza n. 21 il lunedì, mercoledì e venerdì ore 8,30 – 13,00, martedì e il giovedì ore 8,30 – 13,00 e 15,15 – 17,30). Per i bambini già frequentanti è disponibile, presso il plesso frequentato, il modulo di domanda precompilato, da consegnare entro il giorno 10 febbraio 2025 tramite il portale APACI, via PEC o consegna cartacea all’Ufficio Archivio e Protocollo dell’Ente, oppure tramite compilazione e inoltro direttamente online sul sito http://www.comune.rosignano.livorno.it sezione “ Servizi – Sportello telematico – Servizi scolastici – Accedi al portale dedicato”