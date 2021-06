Home

24 Giugno 2021

Rosignano, tornano i programmi estivi per bambini e famiglie

IL PROGRAMMA ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DEL CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE E MUSEO ARCHEOLOGICO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Rosignano (Livorno), 24 giugno 2021

Tornano, con un ricco calendario, le proposte estive dell’Ufficio Servizi Culturali del Comune di Rosignano Marittimo destinate ai bambini e alle famiglie: Biblioteca Comunale, Centro di Educazione ambientale e Museo Archeologico.

Appuntamenti consueti e grandi novità si alterneranno per offrire un divertimento istruttivo ai ragazzi, ma anche un sostegno alle famiglie, in piena sicurezza, rispettando le prescrizioni delle normative vigenti anti-covid.

“Presentiamo con gioia ed una attenzione particolare ai bambini ed alle famiglie – spiega l’Assessore alla Cultura Licia Montagnani – le nostre proposte per l’estate 2021 pensate e progettate perché si svolgano nella massima sicurezza. Come di consueto useremo lo strumento ludico per dare conoscenza ed introdurre contenuti culturali importanti attraverso gioco e spensieratezza spaziando dalla letteratura, l’archeologia fino all’astronomia , senza mai dimenticare l’attenzione all’ambiente ed alla natura che ci circonda. I versi di Dante Alighieri, il Teatro, l’Archeologia ed anche la grande favola di Pinocchio saranno i protagonisti di un’estate che si propone come una bellissima avventura da condividere e donare ai nostri bambini come fonte di gioia e di apprendimento.

È sicuramente vero che la Cultura cura e il mio grazie più sincero va alla Biblioteca Comunale, al Museo Archeologico e al Centro di Educazione Ambientale. ‘La Cultura crea’ proponendo un percorso che sarà di grande aiuto alle famiglie per il ritorno ad una vacanza estiva piena di contenuti importanti ma anche divertente e giocosa”.

Tra le novità si segnala la “Settiman Divina” in programma dal 12 al 18 luglio: in occasione delle celebrazioni per il 700 anniversario della morte del sommo poeta propone lunedì 12 luglio alle ore 21.30 l’osservazione del cielo notturno per adulti e bambini a cura del Gruppo astrofili di Vada e la lettura di versi danteschi significativi oltre alla consegna di kit per laboratorio creativo per i più piccoli. Inoltre martedì 13 luglio a villa Pertusati e venerdì 16 luglio al Castello Pasquini dalle 9.00 alle 16.00 si terranno due iniziative su prenotazione dedicate ai bambini dai 6 ai 10 anni dal titolo “A tu per tu con Dante”. L’iniziativa prevede l’iscrizione obbligatoria e una quota di partecipazione di 5 euro.

“Se un giorno d’estate”, è il titolo del campus estivo multidisciplinare a cura del Centro di Educazione ambientale/ CEA e Biblioteca del Comune di Rosignano, in programma dal 13 luglio al 20 agosto 2021, il martedì a Villa Pertusati e il venerdì nel parco del Castello Pasquini dalle 9 alle 16.00, per un massimo di 10 bambini di età compresa trai 6 e i 11 anni. L’iniziativa prevede l’iscrizione obbligatoria e una quota di partecipazione di 5 euro.

Dal 17 luglio al 14 agosto il sabato dalle 9.30 alle 10.30 il giardino della biblioteca ospiterà i piccoli futuri lettori con le famiglie, per un massimo di 6 nuclei, per l’iniziativa “Nel giardino di NPL”, attività gratuita e su prenotazione dedicata ai bambini della fascia 0-5 anni

Il 20 luglio 2021, in occasione del ciclo di appuntamenti dedicati a Nino Manfredi con la proiezione del film “Pinocchio” presso il cinema Arena la Pineta di Castiglioncello, la biblioteca comunale curerà, presso il Parco del Castello Pasquini, laboratori dedicati ai bambini intitolati “Pinocchio al Castello”, in tre diverse fasce orarie e per un massimo di 10 partecipanti a turno.

Sempre la Biblioteca Comunale ripropone inoltre il progetto S.O.S. Vacanze, per aiutare nei compiti estivi gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, che si svolgerà alle Creste tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00, a partire da lunedì 12 luglio fino a giovedì 19 agosto. I bambini e ragazzi saranno divisi in gruppi di massimo 6 a mattino e svolgeranno lezioni due volte a settimana per tre settimane consecutive. E’ previsto il pagamento di una quota di iscrizione di Euro 30,00 a iscritto per ogni modulo.

Lunedì 12 luglio, presso lo Spazio Giovani, torna anche il Libroscambio, che consentirà lo scambio dei testi scolastici usati delle scuole di primo e secondo grado del Comune di Rosignano. I libri dovranno essere consegnati dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 entro e non oltre il 27 luglio. Dopo il periodo di quarantena di una settimana, dal 4 al 24 agosto il martedì mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 sarà possibile cercare e acquistare i libri per il prossimo anno scolastico.

Infine l’Estate con il Cea è il titolo di un ciclo di appuntamenti gratuiti su prenotazione a cura del Centro di Educazione ambientale in programma da luglio a settembre per adulti e famiglie in cui arte, natura e territorio si incontrano e valorizzano a vicenda nella stagione più calda dell’anno!

Info e prenotazioni (obbligatorie per tutte le attività):

Biblioteca Comunale: 0586/724500 (lun-ven 9.30-12.30)

Per i ragazzi, tornano i campus del GiocaMuseo, con i consueti appuntamenti ispirati all’ambiente e all’archeologia del territorio. Il tema di quest’anno sarà il Medioevo. ‘O che bel Castello!’: dame, cavalieri, tornei e sfide all’ombra del Castello di Rosignano Marittimo, un vero castello medievale!

Tutti i giovedì dall’8 al 29 luglio e dal 5 al 26 agosto in sedi itineranti tra Rosignano Marittimo (Acquabona, Villa Pertusati) e Castiglioncello (Castello Pasquini).

Il 31 luglio, il 1, 7 e 8 agosto appuntamenti straordinari a San Gaetano di Vada, in occasione del Festival dell’Archeologia, dedicati ai Romani e alla loro conquista del mondo!

Info e prenotazioni (obbligatoria):

Museo Archeologico ‘Palazzo Bombardieri’: 0586/724288 (mar-dom 10.00- 13.00)

