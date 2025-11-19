Home

Rosignano, tredicenne ferito da un gioco pubblico, Calderone (FdI): "E' inconcepibile, verifiche immediate"

19 Novembre 2025

Rosignano, tredicenne ferito da un gioco pubblico, Calderone (FdI): “E’ inconcepibile, verifiche immediate”

ROSIGNANO MARITTIMO (Livorno) 19 novembre 2025 Rosignano, tredicenne ferito da un gioco pubblico, Calderone (FdI): “E’ inconcepibile, verifiche immediate”

Preoccupazione dopo il grave incidente avvenuto il 12 novembre in piazza Pardubice, dove un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito a causa del cedimento improvviso di una struttura ludica comunale.

A segnalare la vicenda è Enzo Calderone, capogruppo e coordinatore di Fratelli d’Italia a Rosignano Marittimo, che chiede verifiche immediate su tutte le aree gioco del territorio.

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato investito da un gioco in ferro alto oltre due metri che si sarebbe staccato all’improvviso, colpendolo alla gamba e provocandogli una frattura grave. Il tredicenne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze, dove sarebbe stato sottoposto a due interventi chirurgici.

Calderone definisce l’episodio “inconcepibile”, sottolineando come un cedimento del genere rappresenti un pericolo potenzialmente devastante, soprattutto in un luogo frequentato quotidianamente da bambini e adolescenti. “Se fosse stato un bambino di sei anni – evidenzia – le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia richiama anche il quadro normativo che impone standard di sicurezza stringenti.

Tra questi la norma UNI EN 1176, riferimento europeo per la progettazione e la manutenzione delle strutture ludiche, e il Decreto Legislativo n. 41/2024, che prevede controlli periodici, manutenzione costante e perfino la chiusura immediata delle attrezzature ritenute non sicure.

Alla luce dei fatti, Calderone fa sapere di aver già presentato una mozione in Consiglio comunale. Calderone sollecita il sindaco e la giunta a disporre verifiche urgenti, affidate a tecnici specializzati, su tutte le aree gioco presenti nel territorio comunale.

“Garantire spazi sicuri e conformi agli standard europei – afferma – è un dovere imprescindibile. Non possiamo permettere che luoghi destinati al divertimento dei più piccoli si trasformino in potenziali fonti di pericolo”.

L’amministrazione comunale è ora chiamata a fornire risposte e chiarimenti sulle condizioni delle strutture ludiche e sulle modalità con cui vengono effettuate manutenzioni e controlli.

