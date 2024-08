Home

Provincia

Rosignano: Un anno di servizio civile Comune, come presentare le domande

Provincia

2 Agosto 2024

Rosignano: Un anno di servizio civile Comune, come presentare le domande

Rosignano Marittimo (Livorno) 2 agosto 2024 – Rosignano: Un anno di servizio civile Comune, come presentare le domande

Il Comune di Rosignano, tramite progetto “@CCEDO IN COMUNE. Sportelli al cittadino per facilitare i servizi sociosanitari online” del Servizio Civile Universale – Anci Toscana, cerca due giovani che svolgano attività di supporto ai cittadini per esercitare i propri diritti sociali e di cittadinanza.

Il servizio si svolgerà nella sede comunale di Rosignano Marittimo e nelle sedi operative presenti nelle frazioni collinari: centri multi servizi dove i cittadini possono effettuare prenotazioni per le visite mediche, e ricevere supporto dagli operatori per utilizzare i servizi online del Comune di Rosignano Marittimo.

Il bando del servizio civile è rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni, cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. I giovani selezionati saranno impegnati per 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi, e per il servizio sarà corrisposto loro un assegno mensile pari a 507,30 euro.

I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.servizio civile.it , selezionando il progetto“@CCEDO IN COMUNE. Sportelli al cittadino per facilitare i servizi sociosanitari online”.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di Spid.

Tutte le informazioni sul bando e sul progetto sono disponibili al link: https://ancitoscana.it/wp-cont ent/uploads/2024/07/allegato- b-scheda-elementi-essenziali_ SCD-accedo-24.pdf .

Per eventuali domande i candidati possono contattare Anci Toscana all’indirizzo mail serviziocivile@ancitoscana.it o rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosignano M.mo, dott.ssa Veronica Rummolo, tel. 0586/724513.