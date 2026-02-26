Home

Rosignano: utilizzo irregolare di telecamere sul lavoro, denuncia e multa per il titolare

26 Febbraio 2026

Livorno 26 febbraio 2026

Nell’ambito della campagna dei controlli agli esercizi pubblici ubicati nel territorio della provincia per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, comparto di specialità dell’Arma che opera in stretta sinergia con il Comando Provinciale di Livorno, hanno svolto alcune ispezioni in varie attività commerciali del territorio. All’esito di un controllo, eseguito con il supporto dei colleghi della Stazione di Rosignano Solvay, a carico di una ditta operante nel settore della somministrazione di alimenti del comune di Rosignano Marittimo, sono state rilevate irregolarità per aver installato impianti audiovisivi che, in violazione della legge, sarebbero state utilizzate per il controllo a distanza dei dipendenti, laddove la legge le consente solo per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza.

La presenza irregolare di telecamere sul posto di lavoro è stata contestata al titolare dell’attività, un sessantenne del posto, in quanto ritenuto responsabile di aver utilizzato gli impianti audiovisivi per finalità di sorveglianza dell’attività dei lavoratori, venendo così deferito alla Procura della Repubblica di Livorno nonché sanzionato amministrativamente per un importo di circa 400 euro.

I controlli, a tutela dei lavoratori e per la sicurezza sui luoghi di lavoro proseguiranno sia in città che in provincia.