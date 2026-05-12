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Rosignano, via Buozzi chiusa al traffico: “Radici pericolose sotto l’asfalto”

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12 Maggio 2026

Rosignano, via Buozzi chiusa al traffico: “Radici pericolose sotto l’asfalto”

Rosignano Marittimo (Livorno) 13 maggio 2026 Rosignano, via Buozzi chiusa al traffico: “Radici pericolose sotto l’asfalto”

“Avviso alla cittadinanza. Si informa che con ordinanza numero 396 del 2026, è stato istituito nel tratto ovest di Via Buozzi (da Via Allende a Via Zeffiro) il divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, dei frontisti e quelli autorizzati dal Comando di Polizia locale (con opportuno decreto). La suddetta disciplina viaria entrerà in vigore con l’installazione dell’opportuna segnaletica, da parte della U.O. Urbanizzazioni primarie, mobilità e difesa del suolo dell’Ente. Per motivi di sicurezza legati alla presenza di radici sulla carreggiata stradale, è stato istituito su tutta via Buozzi il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari”.

Questo il testo del volantino che nella mattinata di martedì 12 maggio l’assessore Donato Nardone, insieme alla comandante della Polizia locale Annalisa Maritan e ad un agente, ha voluto consegnare personalmente ai cittadini che abitanti in questa strada situata parallela a Via della Repubblica. Nei giorni scorsi avevamo già diffuso la notizia subito dopo la firma dell’ordinanza. L’assessore Nardone ha spiegato personalmente ai residenti che hanno risposto al citofono e sono poi scesi fino al cancello di ingresso, i motivi che hanno portato all’ordinanza e quindi all’avviso ai cittadini.

Alcune cittadine hanno chiesto all’assessore e alla comandante della Polizia locale quanto tempo durerà questo divieto. Impossibile per adesso quantificare. Intanto era basilare fare subito qualcosa per garantire la sicurezza ai frontisti e per questo è stata redatta l’ordinanza. Sicuramente il taglio delle radici superficiali dei pini e la posa di una nuova asfatatura non ha dato esiti positivi: l’ultimo intervento risale solo a qualche anno fa e le radici sono poi tornate a farsi sentire. “E comunque – commentava una signora – a forza di toccarle si rischia che poi l’albero, alla fine, venga giù”. Non è mancata qualche battuta, sempre da parte di una residente: “Mamma mia – ha detto – quando esco con tutti questi dossi causati alle radici alla fine mi devo rimettere il fegato al suo posto!”.

A sentir parlare di abbattimento, vari residenti non ci stanno. E quando hanno saputo che lungo Via della Repubblica, in zona stadio, saranno abbattuti cinque pini a causa delle radici che rischiano anche di danneggiare gli impianti interrati, come ad esempio le fognature, hanno decisamente espresso stupore e poi sgomento.

Ma vediamo a seguire, nel dettaglio, l’ordinanza 396. Da tenere presente – lo ricordiamo – che sarà in vigore dal momento in cui viene posizionata la segnaletica. Un intervento che sarà sicuramente effettuato entro pochi giorni.

L’ordinanza 396 prende in considerazione la carreggiata di via Buozzi che ha dimensioni ridotte, con alberi di pino posti ai lati della strada, e considera anche l’usura del piano stradale per la presenza di numerose radici che rendono difficoltosa la percorribilità di una parte della carreggiata, specialmente nel tratto compreso – come detto – fra via Allende e via Zeffiro.

La conseguenza è stata la decisione di limitare il transito nel tratto ovest di via Buozzi ai soli veicoli delle persone che ivi risiedono e ad eventuali altri veicoli previa autorizzazione ,”garantendo le migliori condizioni della circolazione sulla strada – si legge – al fine di limitare il transito in un tratto di disagevole percorribilità, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada”. Per garantire tali condizioni, è stato deciso di limitare la velocità di percorrenza a 30 chilometri su tutta la strada “a garanzia della pubblica incolumità e della transitabilità in sicurezza della carreggiata stradale, da parte di tutte le tipo”. Ciò vuol dire che i 30 Km/orari devono essere rispettati da coloro che sono autorizzati a circolare anche sul tratto interdetto al traffico e anche sul tratto est di via Buozzi, da via Zeffiro all’intersezione con via delle Pescine.

Ecco di seguito la nuova disciplina viaria in via Buozzi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Tratto Ovest (da Via Allende a Via Zeffiro)

Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto residenti, frontisti ed autorizzati nel tratto compreso tra il civico 1 (area di parcheggio esclusa) e l’intersezione con Via Zeffiro.

Limite massimo di velocità 30 Km/h.

Tratto Est (da Via Zeffiro a Via delle Pescine)

Limite massimo di velocità 30 Km/h.

Adeguata segnaletica stradale sarà installata a cura della Unità organizzativa Urbanizzazioni Primarie, Mobilità e Difesa del Suolo del Comune di Rosignano Marittimo.