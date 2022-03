Home

Rosignano, Via della Costituzione: “rischi per l’incolumità dei cittadini”

23 Marzo 2022

Rosignano (Livorno) 23 marzo 2022

Maurizio Serafini (FdI) chiede di prendere provvedimenti:

“Vogliamo porre la nostra attenzione sulla grave situazione relativa ai problemi di circolazione stradale in via della Costituzione.

Questa strada, infatti, è soggetta, sempre più frequentemente, al passaggio di auto, moto e scooter a velocità molto sostenuta.

La strada in oggetto è molto trafficata, in quanto dà accesso a numerose attività che gravitano intorno ad essa, come, per esempio, il centro culturale “Le Creste”, l’ufficio postale, la piazza del Mercato.

E’ altresì noto che i frequentatori della zona sono in prevalenza bambini, ragazzi e anziani che rischiano, così, di essere vittime di pericolosi incidenti.

Ci stupiamo, quindi, per il fatto che, ad oggi, l’Amministrazione Comunale non abbia ancora assunto accorgimenti per evitare i rischi sopra descritti.

Fratelli d’Italia chiede che siano installati dei dissuasori di velocità o che vengano presi provvedimenti che riterranno più opportuni per la risoluzione del problema.

