Home

Provincia

Rosignano: viaggiava in auto con un coltello da cucina, denunciato 37enne

Provincia

10 Marzo 2023

Rosignano: viaggiava in auto con un coltello da cucina, denunciato 37enne

Rosignano (Livorno) 10 marzo 2023

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un 43enne.

I militari, durante un servizio esterno di pattuglia, hanno fermato per un controllo l’uomo, residente a Rosignano Marittimo. Nel corso del controllo hanno rinvenuto un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 21 cm, di cui 10 di lama.

Il 43enne era già noto alle forze dell’ordine, per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere e non avendo saputo fornire alcuna giustificazione; il coltello è stato sottoposto a sequestro e per l’uomo è scattata la denuncia ai sensi dell’art. 4 L. 110/75.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin