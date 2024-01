Home

Collesalvetti

15 Gennaio 2024

Livorno 15 gennaio 2024 – Rosignano: Vincolo paesaggistico, sanzionata 54enne di Collesalvetti dalla forestale di Montenero

I Carabinieri Forestali della Nucleo di Montenero, nell’ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali, a seguito di verifiche in località Campo Lecciano nel comune di Rosignano Marittimo, in un’area vincolata paesaggisticamente, hanno rilevato delle irregolarità.

In particolare, in un’area ricadente in un sito di interesse comunitario, quali sono appunto i Monti Livornesi, è stata riscontrata una trasformazione di paesaggi agrari coinvolti da processo di forestazione oggetto di recupero in violazione delle prescrizioni dall’Unione dei Comuni Montani delle Colline Metallifere.

Per tale violazione una 54enne residente a Collesalvetti, in qualità di socio amministratore della ditta proprietaria dei terreni oggetto del controllo, è stata sanzionata amministrativamente per un importo di 3.000 euro.

I militari hanno quindi sanzionato la donna per la violazione della normativa inerente agli interventi edilizi realizzati in difformità ed alle opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica.

I controlli dei carabinieri forestali a tutela dell’ambiente proseguiranno

