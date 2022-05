Home

23 Maggio 2022

RosignanoinDanza, le piccole atlete vengono ricevute dal sindaco

IL SINDACO INCONTRA LE ATLETE DELL’ASSOCIAZIONE ROSIGNANOINDANZA

Rosignano Marittimo (Livorno) 23 maggio 2022

Questa mattina il Sindaco Daniele Donati ha incontrato presso la sala del Consiglio Comunale, nella sede del Castello di Rosignano Marittimo, la prima squadra dell’associazione sportiva RosignanoInDanza.

Le otto giovanissime atlete di età compresa tra i 6 e 17 anni, accompagnate dal presidente dell’associazione Ranieri Manfrin, dall’insegnante Alla Zhussupova (detta Karina) e da alcuni genitori, si sono presentate ed hanno esposto al sindaco in numerosi appuntamenti che le vedranno impegnate nel prossimo mese. Infatti, appena tornate dal “Premio internazionale danza giovani città di San Remo”, dove hanno raggiunto ottimi risultati, si stanno già allenando per i Campionati del Mondo IDS (International Dance Federation) che si terranno in Croazia e per le Olimpiadi amatoriali CSIT di Cesenatico. Questi appuntamenti di rilievo nazionale ed internazionale vanno ad aggiungersi ad altre competizioni locali ed al saggio di fine anno, in programma per il prossimo 13 giugno. Un impegno considerevole, che prevede disciplina, allenamenti quotidiani e organizzazione (anche da parte dei genitori) per conciliare scuola, sport e tempo libero. “Vi ringrazio per tenere alto il nome di Rosignano nelle varie gare a cui partecipate – ha detto il Sindaco Donati – ma soprattutto mi complimento con voi per la passione e l’impegno che mettete in questa disciplina per raggiungere risultati sempre migliori. Lo sport aiuta a crescere e, in una certa misura, a diventare cittadini più responsabili, perché insegna che i risultati si raggiungono impegnandosi con continuità, rispettando gli avversari e lavorando su sé stessi per fare ogni giorno del proprio meglio. Sono si sicuro, che con il supporto dei vostri insegnanti e familiari, potrete raggiungere grandi obiettivi!”

