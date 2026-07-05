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“Rossa e libera, 80 anni dalla parte della democrazia”, presentata la Festa dell’Unità Livorno 2026

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5 Luglio 2026

“Rossa e libera, 80 anni dalla parte della democrazia”, presentata la Festa dell’Unità Livorno 2026

Livorno 5 luglio 2026 “Rossa e libera, 80 anni dalla parte della democrazia”, presentata la Festa dell’Unità Livorno 2026

Per gli 80 anni della nostra democrazia, il Partito Democratico di Livorno presenta

un’edizione della Festa dell’Unità che mette al centro il confronto, la partecipazione e le

grandi sfide del nostro tempo.

Dal 10 al 19 luglio, la festa ospiterà un ricco calendario di incontri, dibattiti e presentazioni di

libri con esponenti delle istituzioni, del Parlamento, della Regione Toscana,

dell’amministrazione comunale, del mondo della ricerca, dell’università, delle professioni, del

sindacato, dell’associazionismo e della società civile.

Tra i temi affrontati figurano la pace e i diritti umani, il welfare, la sanità pubblica, la casa, il

lavoro, la scuola, le politiche industriali, la sicurezza, la cultura, la transizione energetica, il

porto, l’intelligenza artificiale, la fiscalità, il ruolo delle donne e il futuro del centrosinistra,

con la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo nazionale e locale.

Accanto al programma politico e culturale, la Festa offrirà ogni sera momenti di spettacolo e

intrattenimento con concerti, dj set revival, teatro e iniziative dedicate a tutte le generazioni.

Saranno inoltre presenti un’area famiglie con giochi e attività per i più piccoli, spazi dedicati

alle associazioni e alle eccellenze del territorio, una libreria, un’area espositiva, punti ristoro e food truck.

La Festa dell’Unità vuole essere uno spazio aperto alla città: un luogo in cui approfondire

temi di attualità, confrontarsi con istituzioni e rappresentanti del mondo politico e sociale,

ma anche vivere momenti di aggregazione e socialità, riaffermando il valore della

partecipazione come elemento fondamentale della vita democratica.

Di seguito il programma completo delle iniziative.

venerdì 10 Luglio

Ore 17:30 – Apertura

Alberto Brilli, Segretario Unione Comunale Pd Livorno

Silvia Ghelardi, Referente Conferenza Donne Democratiche Livorno

Matteo Anglano, Segretario Comunale Giovani Democratici Livorno

Saluti istituzionali: Luca Salvetti, Sindaco di Livorno

I tiranni, le guerre e noi

Dal libro “Flottilla, in viaggio per Gaza” alla pace come valore universale

Intervengono:

l’autore On. Arturo Scotto, Pd

On. Laura Boldrini, PD, Presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo Commissione Affari esteri, Camera dei deputati

introduce

Pietro Caruso

Presidente del Consiglio Comunale di Livorno

Ore 21:30 Avrò cura di te. L’Italia di un nuovo welfare

On. Marco Furfaro

Segreteria Nazionale Pd Welfare

On. Andrea Quartini, M5S

Marco Guercio, AVS

Sonia Baronti, segretaria PSI Livorno

Cristina Lucetti

Presidente quinta commissione Consiglio Comunale Livorno

Claudia Leone

Segreteria Unione Comunale Pd Livorno – Diritti

sabato 11 Luglio

Ore 18:15 Diritto alla Casa, Dovere del Pubblico: proposte per un abitare accessibile a tutti

Introducono:

Massimiliano Valeriani

Segreteria Nazionale Pd coordinatore forum casa

Silvia Viviani

Assessora Urbanistica Comune di Livorno, PD

Andrea Raspanti

Assessore Sociale Comune di Livorno, Livorno Civica

A seguire tavola interattiva

coordina

Giorgio Pacini

Segreteria Federazione Pd Livorno Welfare e Politiche della Casa

Con i sindacati degli inquilini, ASPPI, associazioni locali e forze politiche progressiste

Ore 21:30 La salute come diritto costituzionale: curare, prevenire, prendersi cura

Saluti:

Mia Diop

vicepresidente della Giunta della Regione Toscana

Luca Salvetti

Sindaco di Livorno

Intervengono:

Andrea Raspanti

Assessore Sociale Comune di Livorno, Livorno Civica

Lucia Boncompagni

Neurologa, segretaria Circolo Sanità Livorno

Enrico Bianchi

Medico e Consigliere Pd del Comune di Livorno

Roberto Danieli

Direttore UO Pediatria e Consigliere Gruppo Protagonisti per la città Comune di Livorno

Marida Bolognesi

Presidente SVS Pubblica Assistenza Livorno e ANPAS Toscana

coordina

Piero Tomei

Capogruppo Pd Consiglio

Comune di Livorno

domenica 12 Luglio

Ore 18:15 Livorno Energy Hub: un distretto energetico competitivo e sostenibile

Introduce e modera

Silvia Viviani

Assessora Urbanistica Comune di Livorno, PD

Domande proposte da Matteo Anglano (Segretario Comunale Giovani Democratici) e Franco Spinella (BLULAB Livorno)

Tavola rotonda con:

Giovanni Laviosa, Presidente della delegazione di Livorno, Confindustria Toscana Centro e Costa

Carlo Santucci, Presidente CNA Livorno

Piero Nocchi, Membre Comitato di Gestione, Autorità Portuale Mar Tirreno Settentrionale

Claudio Bertini, direttore tecnico e progetti, Interporto A.Vespucci

Federico Mirabelli

Assessore Lavoro, lavori pubblici, blu economy Comune di Livorno, PD

Conclude:

On. Marco Simiani

Capogruppo Pd Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati

Ore 21:30 Livorno a testa alta

Luca Salvetti Sindaco di Livorno

Alberto Brilli Segretario Unione Comunale Pd Livorno

lunedì 13 Luglio

Ore 17:15: “innovazione e sicurezza: gli esoscheletri occupazionali a supporto dei lavoratori portuali” con Andrea Parri, Senior R&D BioEngineer, IUVO co-founder

Ore 18:15 Lavoro portuale – Il grande assente della riforma

On. Valentino Ghio

Vicepresidente Gruppo Pd Commissione Trasporti Camera dei deputati

Monica Bellandi

Presidente Interporto A.Vespucci

Eugenio Stanziale

Segreteria nazionale Filt-Cgil Porti

Gianluca Vianello, Uiltrasporti

Enzo Raugei, Ancip

Federico Baudone, Assiterminal

Alessio Ciampini, Uniport

saluti

Alessandro Franchi

Segretario Federazione Pd Livorno e consigliere regionale

modera

Franco Mariani

Editore ShipMag

Ore 21:30 Diritto all’istruzione. La scuola pubblica che non discrimina

On. Irene Manzi

Segreteria Nazionale Pd scuola

Libera Camici

Assessora Pd Istruzione Comune di Livorno

Cristina Grieco

Dirigente UST Livorno già direttore di Indire e Assessore Regionale

Rosa di Staso

Coordinatrice regionale UIL FP servizi educativo/scolastici

saluti

Laura Brioli

Segreteria Unione Comunale PD Livorno – Scuola

Matteo Anglano, Segretario Comunale Giovani Democratici Livorno

coordina

Francesca Cecchi

Segreteria Federazione Pd Livorno scuola e politiche educative

martedì 14 Luglio

Ore 18:15 – L’IA al servizio delle persone: lavoro, democrazia e innovazione nell’Europa che vogliamo

Stefania Bonaldi

Segreteria Nazionale Pd pubblica amministrazione, professioni e innovazione

Michele Magnani

Assessore Innovazione Comune di Livorno, AVS

Lorenzo Corea, PhD Diritto Privato

Alessandro Gazzetti, Dottorando Scuola Superiore Sant’Anna

Coordina:

Simone Aprea

Segreteria Federazione Pd Livorno transizione digitale

Conclude:

Valerio Ferretti

Consigliere Pd Comune di Livorno

Ore 21:30 Dal libro “Capitalismo feudale. Come liberismo e tecnocrazia hanno riportato indietro le lancette della storia”

Roberto Seghetti

autore e giornalista

Rocco Garufo

Assessore Commercio e Turismo Comune di Livorno, PD

Gianfranco Francese

Segretario Provinciale Cgil Livorno

Alessandro Cosimi

Italia Viva

coordina

Barbara Bonciani

Segreteria Unione Comunale Pd Livorno – Relazioni Internazionali

mercoledì 15 Luglio

Ore 18:15 La Cultura in cammino. Dal porto ai borghi: un sistema culturale per il territorio livornese

Sandra Scarpellini

Presidente della Provincia di Livorno

Angela Rafanelli

Assessore Cultura Comune di Livorno

Vincenzo Farinella

Direttore Scientifico dei Musei Civici di Livorno

Museo Giovanni Fattori e il Museo della Città

Paolo Cova

Storico dell’arte e curatore delle Ville e residenze Fiorentine

Marco Voleri

Direttore Artistico del Mascagni Festival e della Mascagni Academy

coordina

Lorenzo Midili

Segreteria Federazione Pd Livorno cultura

Ore 21:30 Dalla Toscana alle politiche del 2027: L’Unità dei progressisti per cambiare il Paese

Simone Bezzini

Consigliere regionale, Capogruppo Pd

Irene Galletti

Consigliere regionale, Capogruppo M5S

Lorenzo Falchi

Consigliere regionale, Capogruppo AVS

Alessandro Cosimi, Casa Riformista

modera

Libero Red Dolce, giornalista de Il Tirreno

introduce

Alessandro Franchi

Segretario Federazione Pd Livorno e consigliere regionale

giovedì 16 Luglio

Ore 18:15 Disturbi del comportamento alimentare: salute pubblica e giustizia sociale

Iniziativa promossa dai GD Toscana

On. Rachele Scarpa, Pd

Nicola Artico

Psicologo clinico, Direttore UOC

Psicologia Dipartimento di Salute Mentale USL nordovest

Loretta Pennacchi, Dietista Presidente Regionale SISDCA

coordina

Chiara Macchi

Responsabile Dipartimento Sociale GD Toscana

Saluti: Eleonora Agostinelli

Vicepresidente Provincia di Livorno e Consigliera Comune Livorno, PD

Ore 21:30 Sicurezza, una questione di sinistra

On. Chiara Braga

Capogruppo Pd Camera dei deputati

Luca Salvetti

Sindaco di Livorno

Alberto Brilli

Segretario Unione Comunale Pd Livorno

Bernardo Taddei

Segretario Regionale Giovani Democratici Toscana

coordina

Matteo Vivoli

Segreteria Unione Comunale Pd Livorno – Sicurezza

venerdì 17 Luglio

Ore 18:15 Dal libro “Fascisti contro la democrazia”

Davide Conti

Storico

Catia Sonetti, Direttrice di ISTORECO

Rocco Garufo

Assessore Commercio e Turismo Comune di Livorno, PD

Riccardo Nocchi

Vicesegretario Regionale +Europa

Ore 21:30 Politiche industriali in Italia e in Europa – IL LAVORO AL CENTRO

Iniziativa in collaborazione con l’associazione Libertà Eguale

Andrea Orlando

Segreteria Nazionale Pd politiche industriali

Enrico Morando

Libertà Eguale, già Viceministro dell’Economia e delle Finanze

conclusioni

Giulia Guarnieri

Segreteria Federazione Pd Livorno coordinatrice

introduce

Francesca Pritoni

Segreteria Unione Comunale Pd Livorno vice segretaria

coordina

Federico Mirabelli

Assessore Lavoro, lavori pubblici, blu economy Comune di Livorno, PD

sabato 18 Luglio

Ore 18:15 Giustizia fiscale in Italia. Dal libro “Tassare i milionari”

Riccardo Staglianò

Autore e giornalista

Marta Bonafoni

Coordinatrice Segreteria Nazionale Pd

Alessandro Bechini

Vicesindaco Comune di Cecina, dirigente Oxfam Italia

Viola Ferroni

Assessore al Bilancio Comune di Livorno, PD

coordina

Rocco Garufo

Assessore Commercio e Turismo Comune di Livorno, PD

Ore 21:30 A difesa dei valori democratici in Italia e in Europa

On. Nicola Zingaretti

Europarlamentare – Pd

On. Emiliano Fossi

Segretario Pd Toscana

modera

Martina Trivigno giornalista de Il Tirreno

domenica 19 Luglio

Ore 18:30 Il Partito Democratico di Livorno aderisce ed invita a partecipare alla celebrazione dell’82° anniversario della liberazione di Livorno.

Piazza Luigi Orlando, Edificio dell’orologio: Inaugurazione nuova sede di Istoreco

Ore 21:30 Il tempo delle donne

Iniziativa promossa dalla Conferenza Donne Democratiche Livorno

Parte 1: Il Bilancio di Genere

Viola Ferroni

Assessora Bilancio e Partecipate Comune di Livorno, PD

Libera Camici

Vicesindaca Comune di Livorno, PD

Parte 2: Atlante urbano di Genere

Silvia Viviani

Assessore Urbanistica Comune di Livorno, PD

Elisa Caruso, Ricercatrice del Dipartimento di Architettura Università di Firenze – Conferenza Donne Dem

Dialogo interattivo, condotto da Rita Villani, Portavoce Donne Dem Livorno.

SPAZIO PORTO / SPAZIO PRESENTAZIONI

All’interno dello spazio porto sarà possibile usufruire del:

Video a 360° dei porti della Adsp e delle aree dell’Interporto

Simulatore di Gru portuale, messa a disposizione da Global Service Srl

Il 13/7 ore 17:15: “innovazione e sicurezza: gli esoscheletri occupazionali a supporto dei lavoratori portuali” con Andrea Parri, Senior R&D BioEngineer, IUVO co-founder

15/7 ore 17:15: *Le politiche del mare tra sostenibilità e transizione energetica*

Introduce: Renato Gangemi – Coordinatore BLU-Lab Livorno

Fabrizio Serena – Ricercatore CNR e membro del BLU-Lab Livorno

Barbara La Comba – Costa Civica

16/7 ore 17:15: “Livorno si muove: il nuovo Piano Urbano del Traffico per una città più sicura e vivibile”

Con: Giovanna Cepparello, Assessora alla Mobilità, Comune di Livorno, Livorno Civica

Emiliano Carnieri, Segreteria Unione Comunale PD Livorno – Mobilità e infrastrutture

Gabriele Volpi, Portavoce EuropaVerde di Livorno

SPAZIO LIBRI con libri forniti da La Feltrinelli

DIBATTITI E INCONTRI • LIBRERIA • TUTTE LE SERE BUONA CUCINA • AREA FAMIGLIE • AREA SPETTACOLI, MUSICA DAL VIVO E DJ SET REVIVAL • SPAZIO ASSOCIAZIONI • DIMOSTRAZIONI • CULTURA E IDEE • SOLIDARIETÀ E DIRITTI

Programma intrattenimento tutti i giorni alle ore 21:30 (Area Spettacoli)

Giovedì 10 luglio – Cover Ligabue Ligadog

– Cover Ligabue Venerdì 11 luglio – Serata Party Rotonda DJ GOMMA (House & Disco Classics) 🔹 DJ TORE (Dance, Urban & Reggaeton) 🔹 DJ NEDO (Funk & Dance Classics)

DJ GOMMA (House & Disco Classics) DJ TORE (Dance, Urban & Reggaeton) DJ NEDO (Funk & Dance Classics) Sabato 12 luglio – Cover Queen At The Races

– Cover Queen Domenica 13 luglio – DJ Frau e Vittorio L’indiano anni ’70/’80/’90

Lunedì 14 luglio – IPERMARMUGI Claudio Marmugi show (cabaret)

– IPERMARMUGI Claudio Marmugi show (cabaret) Martedì 15 luglio (area dibattiti) ore 20:30: Esibizione delle ragazze e dei ragazzi di Garibaldi InCanto; docente Laura Brioli, Mezzosoprano, Segreteria Unione Comunale PD Livorno

Ore 21:30 (Area Spettacoli) DJ set revival DJ Rombolini Disco Dance

Mercoledì 16 luglio – Seagull Shout (rock/pop) cover di grandi classici (da artisti come Led Zeppelin, Pink Floyd e Bon Jovi)

– Seagull Shout (rock/pop) cover di grandi classici (da artisti come Led Zeppelin, Pink Floyd e Bon Jovi) Giovedì 17 luglio – Aphasia – Europe Tribute Band

– Aphasia – Europe Tribute Band Venerdì 18 luglio – 10 anni Radio La Musica Fa’ 90 – dance ed eurodance anni ’90

DJ set: Danni De Batte – Paolo REM

Live: MC Taz Mania

– DJ set: Danni De Batte – Paolo REM Live: MC Taz Mania Sabato 19 luglio – Dj Set Mirco Vannini

Per gli 80 anni della nostra democrazia, una Festa popolare.

Un evento per tutti: spazio ai dibattiti e serate istituzionali, un’area famiglie con gonfiabili e giochi per i più piccoli, un mercatino dell’artigianato, uno spazio espositivo dedicato alle eccellenze del territorio tra imprese e associazioni, una libreria, ristorante per un primo piatto fronte mare, food truck e intrattenimento.

Vi aspettiamo per festeggiare la nostra democrazia, il diritto di voto e per pensare insieme al nostro futuro.