“Rossa e libera, 80 anni dalla parte della democrazia”, presentata la Festa dell’Unità Livorno 2026
Livorno 5 luglio 2026 “Rossa e libera, 80 anni dalla parte della democrazia”, presentata la Festa dell’Unità Livorno 2026
Per gli 80 anni della nostra democrazia, il Partito Democratico di Livorno presenta
un’edizione della Festa dell’Unità che mette al centro il confronto, la partecipazione e le
grandi sfide del nostro tempo.
Dal 10 al 19 luglio, la festa ospiterà un ricco calendario di incontri, dibattiti e presentazioni di
libri con esponenti delle istituzioni, del Parlamento, della Regione Toscana,
dell’amministrazione comunale, del mondo della ricerca, dell’università, delle professioni, del
sindacato, dell’associazionismo e della società civile.
Tra i temi affrontati figurano la pace e i diritti umani, il welfare, la sanità pubblica, la casa, il
lavoro, la scuola, le politiche industriali, la sicurezza, la cultura, la transizione energetica, il
porto, l’intelligenza artificiale, la fiscalità, il ruolo delle donne e il futuro del centrosinistra,
con la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo nazionale e locale.
Accanto al programma politico e culturale, la Festa offrirà ogni sera momenti di spettacolo e
intrattenimento con concerti, dj set revival, teatro e iniziative dedicate a tutte le generazioni.
Saranno inoltre presenti un’area famiglie con giochi e attività per i più piccoli, spazi dedicati
alle associazioni e alle eccellenze del territorio, una libreria, un’area espositiva, punti ristoro e food truck.
La Festa dell’Unità vuole essere uno spazio aperto alla città: un luogo in cui approfondire
temi di attualità, confrontarsi con istituzioni e rappresentanti del mondo politico e sociale,
ma anche vivere momenti di aggregazione e socialità, riaffermando il valore della
partecipazione come elemento fondamentale della vita democratica.
Di seguito il programma completo delle iniziative.
venerdì 10 Luglio
Ore 17:30 – Apertura
Alberto Brilli, Segretario Unione Comunale Pd Livorno
Silvia Ghelardi, Referente Conferenza Donne Democratiche Livorno
Matteo Anglano, Segretario Comunale Giovani Democratici Livorno
Saluti istituzionali: Luca Salvetti, Sindaco di Livorno
I tiranni, le guerre e noi
Dal libro “Flottilla, in viaggio per Gaza” alla pace come valore universale
Intervengono:
l’autore On. Arturo Scotto, Pd
On. Laura Boldrini, PD, Presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo Commissione Affari esteri, Camera dei deputati
introduce
Pietro Caruso
Presidente del Consiglio Comunale di Livorno
Ore 21:30 Avrò cura di te. L’Italia di un nuovo welfare
On. Marco Furfaro
Segreteria Nazionale Pd Welfare
On. Andrea Quartini, M5S
Marco Guercio, AVS
Sonia Baronti, segretaria PSI Livorno
Cristina Lucetti
Presidente quinta commissione Consiglio Comunale Livorno
Claudia Leone
Segreteria Unione Comunale Pd Livorno – Diritti
sabato 11 Luglio
Ore 18:15 Diritto alla Casa, Dovere del Pubblico: proposte per un abitare accessibile a tutti
Introducono:
Massimiliano Valeriani
Segreteria Nazionale Pd coordinatore forum casa
Silvia Viviani
Assessora Urbanistica Comune di Livorno, PD
Andrea Raspanti
Assessore Sociale Comune di Livorno, Livorno Civica
A seguire tavola interattiva
coordina
Giorgio Pacini
Segreteria Federazione Pd Livorno Welfare e Politiche della Casa
Con i sindacati degli inquilini, ASPPI, associazioni locali e forze politiche progressiste
Ore 21:30 La salute come diritto costituzionale: curare, prevenire, prendersi cura
Saluti:
Mia Diop
vicepresidente della Giunta della Regione Toscana
Luca Salvetti
Sindaco di Livorno
Intervengono:
Andrea Raspanti
Assessore Sociale Comune di Livorno, Livorno Civica
Lucia Boncompagni
Neurologa, segretaria Circolo Sanità Livorno
Enrico Bianchi
Medico e Consigliere Pd del Comune di Livorno
Roberto Danieli
Direttore UO Pediatria e Consigliere Gruppo Protagonisti per la città Comune di Livorno
Marida Bolognesi
Presidente SVS Pubblica Assistenza Livorno e ANPAS Toscana
coordina
Piero Tomei
Capogruppo Pd Consiglio
Comune di Livorno
domenica 12 Luglio
Ore 18:15 Livorno Energy Hub: un distretto energetico competitivo e sostenibile
Introduce e modera
Silvia Viviani
Assessora Urbanistica Comune di Livorno, PD
Domande proposte da Matteo Anglano (Segretario Comunale Giovani Democratici) e Franco Spinella (BLULAB Livorno)
Tavola rotonda con:
Giovanni Laviosa, Presidente della delegazione di Livorno, Confindustria Toscana Centro e Costa
Carlo Santucci, Presidente CNA Livorno
Piero Nocchi, Membre Comitato di Gestione, Autorità Portuale Mar Tirreno Settentrionale
Claudio Bertini, direttore tecnico e progetti, Interporto A.Vespucci
Federico Mirabelli
Assessore Lavoro, lavori pubblici, blu economy Comune di Livorno, PD
Conclude:
On. Marco Simiani
Capogruppo Pd Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati
Ore 21:30 Livorno a testa alta
Luca Salvetti Sindaco di Livorno
Alberto Brilli Segretario Unione Comunale Pd Livorno
lunedì 13 Luglio
Ore 17:15: “innovazione e sicurezza: gli esoscheletri occupazionali a supporto dei lavoratori portuali” con Andrea Parri, Senior R&D BioEngineer, IUVO co-founder
Ore 18:15 Lavoro portuale – Il grande assente della riforma
On. Valentino Ghio
Vicepresidente Gruppo Pd Commissione Trasporti Camera dei deputati
Monica Bellandi
Presidente Interporto A.Vespucci
Eugenio Stanziale
Segreteria nazionale Filt-Cgil Porti
Gianluca Vianello, Uiltrasporti
Enzo Raugei, Ancip
Federico Baudone, Assiterminal
Alessio Ciampini, Uniport
saluti
Alessandro Franchi
Segretario Federazione Pd Livorno e consigliere regionale
modera
Franco Mariani
Editore ShipMag
Ore 21:30 Diritto all’istruzione. La scuola pubblica che non discrimina
On. Irene Manzi
Segreteria Nazionale Pd scuola
Libera Camici
Assessora Pd Istruzione Comune di Livorno
Cristina Grieco
Dirigente UST Livorno già direttore di Indire e Assessore Regionale
Rosa di Staso
Coordinatrice regionale UIL FP servizi educativo/scolastici
saluti
Laura Brioli
Segreteria Unione Comunale PD Livorno – Scuola
Matteo Anglano, Segretario Comunale Giovani Democratici Livorno
coordina
Francesca Cecchi
Segreteria Federazione Pd Livorno scuola e politiche educative
martedì 14 Luglio
Ore 18:15 – L’IA al servizio delle persone: lavoro, democrazia e innovazione nell’Europa che vogliamo
Stefania Bonaldi
Segreteria Nazionale Pd pubblica amministrazione, professioni e innovazione
Michele Magnani
Assessore Innovazione Comune di Livorno, AVS
Lorenzo Corea, PhD Diritto Privato
Alessandro Gazzetti, Dottorando Scuola Superiore Sant’Anna
Coordina:
Simone Aprea
Segreteria Federazione Pd Livorno transizione digitale
Conclude:
Valerio Ferretti
Consigliere Pd Comune di Livorno
Ore 21:30 Dal libro “Capitalismo feudale. Come liberismo e tecnocrazia hanno riportato indietro le lancette della storia”
Roberto Seghetti
autore e giornalista
Rocco Garufo
Assessore Commercio e Turismo Comune di Livorno, PD
Gianfranco Francese
Segretario Provinciale Cgil Livorno
Alessandro Cosimi
Italia Viva
coordina
Barbara Bonciani
Segreteria Unione Comunale Pd Livorno – Relazioni Internazionali
mercoledì 15 Luglio
Ore 18:15 La Cultura in cammino. Dal porto ai borghi: un sistema culturale per il territorio livornese
Sandra Scarpellini
Presidente della Provincia di Livorno
Angela Rafanelli
Assessore Cultura Comune di Livorno
Vincenzo Farinella
Direttore Scientifico dei Musei Civici di Livorno
Museo Giovanni Fattori e il Museo della Città
Paolo Cova
Storico dell’arte e curatore delle Ville e residenze Fiorentine
Marco Voleri
Direttore Artistico del Mascagni Festival e della Mascagni Academy
coordina
Lorenzo Midili
Segreteria Federazione Pd Livorno cultura
Ore 21:30 Dalla Toscana alle politiche del 2027: L’Unità dei progressisti per cambiare il Paese
Simone Bezzini
Consigliere regionale, Capogruppo Pd
Irene Galletti
Consigliere regionale, Capogruppo M5S
Lorenzo Falchi
Consigliere regionale, Capogruppo AVS
Alessandro Cosimi, Casa Riformista
modera
Libero Red Dolce, giornalista de Il Tirreno
introduce
Alessandro Franchi
Segretario Federazione Pd Livorno e consigliere regionale
giovedì 16 Luglio
Ore 18:15 Disturbi del comportamento alimentare: salute pubblica e giustizia sociale
Iniziativa promossa dai GD Toscana
On. Rachele Scarpa, Pd
Nicola Artico
Psicologo clinico, Direttore UOC
Psicologia Dipartimento di Salute Mentale USL nordovest
Loretta Pennacchi, Dietista Presidente Regionale SISDCA
coordina
Chiara Macchi
Responsabile Dipartimento Sociale GD Toscana
Saluti: Eleonora Agostinelli
Vicepresidente Provincia di Livorno e Consigliera Comune Livorno, PD
Ore 21:30 Sicurezza, una questione di sinistra
On. Chiara Braga
Capogruppo Pd Camera dei deputati
Luca Salvetti
Sindaco di Livorno
Alberto Brilli
Segretario Unione Comunale Pd Livorno
Bernardo Taddei
Segretario Regionale Giovani Democratici Toscana
coordina
Matteo Vivoli
Segreteria Unione Comunale Pd Livorno – Sicurezza
venerdì 17 Luglio
Ore 18:15 Dal libro “Fascisti contro la democrazia”
Davide Conti
Storico
Catia Sonetti, Direttrice di ISTORECO
Rocco Garufo
Assessore Commercio e Turismo Comune di Livorno, PD
Riccardo Nocchi
Vicesegretario Regionale +Europa
Ore 21:30 Politiche industriali in Italia e in Europa – IL LAVORO AL CENTRO
Iniziativa in collaborazione con l’associazione Libertà Eguale
Andrea Orlando
Segreteria Nazionale Pd politiche industriali
Enrico Morando
Libertà Eguale, già Viceministro dell’Economia e delle Finanze
conclusioni
Giulia Guarnieri
Segreteria Federazione Pd Livorno coordinatrice
introduce
Francesca Pritoni
Segreteria Unione Comunale Pd Livorno vice segretaria
coordina
Federico Mirabelli
Assessore Lavoro, lavori pubblici, blu economy Comune di Livorno, PD
sabato 18 Luglio
Ore 18:15 Giustizia fiscale in Italia. Dal libro “Tassare i milionari”
Riccardo Staglianò
Autore e giornalista
Marta Bonafoni
Coordinatrice Segreteria Nazionale Pd
Alessandro Bechini
Vicesindaco Comune di Cecina, dirigente Oxfam Italia
Viola Ferroni
Assessore al Bilancio Comune di Livorno, PD
coordina
Rocco Garufo
Assessore Commercio e Turismo Comune di Livorno, PD
Ore 21:30 A difesa dei valori democratici in Italia e in Europa
On. Nicola Zingaretti
Europarlamentare – Pd
On. Emiliano Fossi
Segretario Pd Toscana
modera
Martina Trivigno giornalista de Il Tirreno
domenica 19 Luglio
Ore 18:30 Il Partito Democratico di Livorno aderisce ed invita a partecipare alla celebrazione dell’82° anniversario della liberazione di Livorno.
Piazza Luigi Orlando, Edificio dell’orologio: Inaugurazione nuova sede di Istoreco
Ore 21:30 Il tempo delle donne
Iniziativa promossa dalla Conferenza Donne Democratiche Livorno
Parte 1: Il Bilancio di Genere
Viola Ferroni
Assessora Bilancio e Partecipate Comune di Livorno, PD
Libera Camici
Vicesindaca Comune di Livorno, PD
Parte 2: Atlante urbano di Genere
Silvia Viviani
Assessore Urbanistica Comune di Livorno, PD
Elisa Caruso, Ricercatrice del Dipartimento di Architettura Università di Firenze – Conferenza Donne Dem
Dialogo interattivo, condotto da Rita Villani, Portavoce Donne Dem Livorno.
SPAZIO PORTO / SPAZIO PRESENTAZIONI
All’interno dello spazio porto sarà possibile usufruire del:
Video a 360° dei porti della Adsp e delle aree dell’Interporto
Simulatore di Gru portuale, messa a disposizione da Global Service Srl
Il 13/7 ore 17:15: “innovazione e sicurezza: gli esoscheletri occupazionali a supporto dei lavoratori portuali” con Andrea Parri, Senior R&D BioEngineer, IUVO co-founder
15/7 ore 17:15: *Le politiche del mare tra sostenibilità e transizione energetica*
Introduce: Renato Gangemi – Coordinatore BLU-Lab Livorno
Fabrizio Serena – Ricercatore CNR e membro del BLU-Lab Livorno
Barbara La Comba – Costa Civica
16/7 ore 17:15: “Livorno si muove: il nuovo Piano Urbano del Traffico per una città più sicura e vivibile”
Con: Giovanna Cepparello, Assessora alla Mobilità, Comune di Livorno, Livorno Civica
Emiliano Carnieri, Segreteria Unione Comunale PD Livorno – Mobilità e infrastrutture
Gabriele Volpi, Portavoce EuropaVerde di Livorno
SPAZIO LIBRI con libri forniti da La Feltrinelli
DIBATTITI E INCONTRI • LIBRERIA • TUTTE LE SERE BUONA CUCINA • AREA FAMIGLIE • AREA SPETTACOLI, MUSICA DAL VIVO E DJ SET REVIVAL • SPAZIO ASSOCIAZIONI • DIMOSTRAZIONI • CULTURA E IDEE • SOLIDARIETÀ E DIRITTI
Programma intrattenimento tutti i giorni alle ore 21:30 (Area Spettacoli)
- Giovedì 10 luglio – Cover Ligabue Ligadog
- Venerdì 11 luglio – Serata Party Rotonda DJ GOMMA (House & Disco Classics)🔹 DJ TORE (Dance, Urban & Reggaeton)🔹 DJ NEDO (Funk & Dance Classics)
- Sabato 12 luglio – Cover Queen At The Races
- Domenica 13 luglio – DJ Frau e Vittorio L’indiano anni ’70/’80/’90
- Lunedì 14 luglio – IPERMARMUGI Claudio Marmugi show (cabaret)
- Martedì 15 luglio (area dibattiti) ore 20:30: Esibizione delle ragazze e dei ragazzi di Garibaldi InCanto; docente Laura Brioli, Mezzosoprano, Segreteria Unione Comunale PD Livorno
Ore 21:30 (Area Spettacoli) DJ set revival DJ Rombolini Disco Dance
- Mercoledì 16 luglio – Seagull Shout (rock/pop) cover di grandi classici (da artisti come Led Zeppelin, Pink Floyd e Bon Jovi)
- Giovedì 17 luglio – Aphasia – Europe Tribute Band
- Venerdì 18 luglio – 10 anni Radio La Musica Fa’ 90 – dance ed eurodance anni ’90
DJ set: Danni De Batte – Paolo REM
Live: MC Taz Mania
- Sabato 19 luglio – Dj Set Mirco Vannini
Per gli 80 anni della nostra democrazia, una Festa popolare.
Un evento per tutti: spazio ai dibattiti e serate istituzionali, un’area famiglie con gonfiabili e giochi per i più piccoli, un mercatino dell’artigianato, uno spazio espositivo dedicato alle eccellenze del territorio tra imprese e associazioni, una libreria, ristorante per un primo piatto fronte mare, food truck e intrattenimento.
Vi aspettiamo per festeggiare la nostra democrazia, il diritto di voto e per pensare insieme al nostro futuro.